FC Barcelone : Gérard Piqué vole à la rescousse de Samuel Umtiti

Le défenseur emblématique du Barça a demandé aux supporters de tempérer leurs critiques à l'encontre de Samuel Umtiti, toujours exemplaire selon lui.

Qu'elle semble loin, cette Coupe du Monde 2018... Depuis le sacre des Bleus en Russie, le défenseur français Samuel Umtiti vit des heures compliquées. Plus appelé par Didier Deschamps et indésirable au FC Barcelone, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais a payé de trop nombreuses blessures et ne supporte plus sa situation.

En Catalogne, le Barça a tenté de s'en séparer lors du dernier mercato estival, mais le Français a tout fait pour rester une saison supplémentaire. Selon Mundo Deportivo, Samuel Umtiti aurait même fondu en larmes pendant une réunion avec le président Joan Laporta, insistant sur la mauvaise gestion du staff médical.

"Les gens doivent être empathiques"

Alors que Lionel Messi s'en est allé vers le Paris Saint-Germain cet été, les supporters du club sont tendus et critiquent vivement chaque joueur ne répondant pas aux attentes. Dans l'oeil du cyclone et régulièrement pointé du doigt, le défenseur peut au moins compter sur le soutien d'un cadre du vestiaire en la personne de Gérard Piqué.

"Il remplit son contrat avec toutes les obligations. Les gens doivent être empathiques. Son attitude est impeccable. Il n'a jamais manqué une séance d'entraînement. Il a aussi signé son contrat avec un président qui a été élu par les socios", a ainsi rappelé le vice-capitaine du Barça dans l'émission La Sotana, à la rescousse.

"La plupart des gens sont dans une entreprise depuis 30 ans et ne font rien. Si j'étais dans un autre club, par exemple (Manchester) United, je ferais la même chose qu'Umtiti. Chaque situation est différente. Je demande seulement aux gens d'être empathiques", a ensuite insisté le défenseur emblématique du FC Barcelone. Arrivé au club en 2016 après plusieurs années de bons et loyaux services à Lyon, son club formateur, Samuel Umtiti avait disputé 14 matches de Liga la saison dernière.