Benzema n’écarte pas un retour à l’OL

Karim Benzema a reconnu qu’un come-back à l’OL vers la fin de sa carrière est une possibilité.

Ce mardi, en éliminatoires du Mondial, l’équipe de France affronte la Finlande à Lyon. Cette rencontre verra Karim Benzema effectuer son grand retour sur la terre de ses premiers exploits. Inévitablement, à cette occasion, le sujet d’un engagement avec l’OL vers la fin de sa carrière, histoire de boucler la boucle, refait surface.

Jean-Michel Aulas, l’homme fort des Gones, n’arrête pas de faire des appels du pied à son ancienne star. Le cacique rhodanien a admis que ça serait un rêve de voir l’enfant prodige retrouver l’équipe où il a été formé et où il a éclos. Son enthousiasme est patent, mais celui du principal intéressé est un peu plus modéré par rapport à cette perspective.

« Si je me sens bien… »

Interrogé par Le Progrès sur un retour à Lyon dans un futur proche, Benzema a déclaré : « Je ne sais pas, parce que je prends année par année. Si je me sens bien, je continue dans le foot, et si je ne me sens pas bien, on verra. Mais là, j'ai encore deux bonnes années au Real devant moi. »

Outre l’hypothèse d’un nouveau challenge avec l’OL, Benzema s’est aussi exprimé sur l’Equipe de France. Les Bleus ne traversent pas une période faste et l’attaquant du Real Madrid est cité par certains comme une partie du problème car c’est à la suite de son rappel par Didier Deschamps que les résultats des Tricolores ont commencé à décliner. « Ce que je peux dire, c’est que je n’ai plus 20 ans. Je suis père de famille, beaucoup de choses ont évolué dans ma vie, donc je me suis comporté comme l’homme que je suis aujourd’hui, en étant moi-même (…) Dans les moments difficiles, il faut montrer qu’on ne doit pas lâcher ni baisser la tête. En fait, je pense être leader par rapport à cela, depuis un moment, depuis toujours même », a-t-il indiqué.

Un bon résultat mardi redonnerait de l’élan à l’équipe de France. Benzema va tout mettre en œuvre pour qu’il y ait un rebond, car il ne se voit pas achever sa carrière sans vivre de grandes conquêtes avec son pays. « Les qualifications, ce n’est jamais facile avec des matches compliqués et importants. Même si l’on a commencé en ne prenant pas autant de points qu’on l’espérait, on veut toujours gagner le prochain match (…). Si je peux avoir un titre, ou deux ou trois avec l’équipe de France, ce serait exceptionnel, pour moi, mais aussi bien sûr pour toute l’équipe. J’espère que ça viendra bientôt ».