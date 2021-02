Barça-Cadix (1-1) - Le Barça accroché par Cadix

Dépassés par le PSG cette semaine en Ligue des champions, les Blaugrana ont concédé un nul bien décevant face à Cadix en championnat (1-1).

Retour aux affaires domestiques ce dimanche pour le Barça, cinq jours après son match aller de Ligue des champions raté face au PSG. Et une nouvelle fois, le penalty transformé par Lionel Messi en première période n'a pas permis aux siens de décrocher une huitième victoire consécutive en Liga, puisque le promu a répondu de la même manière dans les derniers instants après un match peu emballant.

Le début de rencontre est plutôt tranquille, jusqu'à cette première incursion de Lionel Messi, bien lancé par Frenkie de Jong. Fali s'en sort de peu pour contrer le petit ballon piqué de l'Argentin.

Les hommes de Koeman espèrent ensuite obtenir un penalty pour une main de Salvi Sanchez, trop peu pour une telle sanction. Ledesma se détend pour sortir une nouvelle tentative de Messi avant que la domination catalane ne se concrétise. Pedri obtient lui le penalty en s'empalant sur deux défenseurs pour permettre à son capitaine d'ouvrir le score (1-0, 32e).

Sobrino, surpris en pleine surface, manque l'égalisation d'un rien dans la foulée, mais Barcelone est soulagé de mener au score pour pouvoir gérer plus tranquillement le match à sa main sur un rythme globalement peu soutenu pour ne pas dire ennuyeux, malgré deux buts refusés pour hors-jeu à De Jong et Pedri.

La seconde période est du même accabit et une nouvelle fois, seules les fulgurances d'Ousmane Dembélé ou quelques prises de balles de Lionel Messi viennent pimenter le jeu devant le bloc bas du promu.

Griezmann est proche de trouver la faille sur un bon service de Messi, avant que Dembélé ne se crée une opportunité de frappe par sa vitesse à deux reprise. Toujours sans succès, tout comme Lionel Messi, incapable de cadrer après un une-deux avec Pedri.

Pas de quoi se faire à l'abri et les hommes de Koeman vont finir par le payer contre un Cadix totalement inoffensif mais qui égalise sur un penalty concédé par Clément Lenglet (1-1, 89e). Un nul qui coûte très cher aux Blaugrana, qui manquent l'occasion de rester à portée du Real Madrid et de glaner trois points sur l'Atlético dans la course au titre.