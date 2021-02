FC Barcelone, Font répond à Freixa sur le recrutement de Haaland et Mbappé

Candidat à la présidence du Barça, Victor Font ne croit pas aux promesses de son concurrent, Toni Freixa.

Les grandes manoeuvres pour accéder à la présidence du FC Barcelone font rage depuis quelques semaines. Les candidats à la présidence du club catalan dévoilent leur plan de bataille et se répondent par médias interposés pour démonter, ou non, le programme de leur opposant. Bien évidemment, que ce soit Joan Laporta, Victor Font ou encore Toni Freixa, les trois finalistes du favori à l'outsider, ils font tout pour convaincre les supporters du Barça de les élire.

Personne n'est réellement en mesure de vérifier les arguments et les promesses lancées par les différents candidats, bien qu'entre eux, ils ne laissent pas passer la moindre occasion pour détruire la théorie de l'autre, afin de le faire tomber dans les sondages. Et à ce petit jeu-là, il faut bien faire attention à chaque promesse faite. Dans cette période trouble, les supporters du Barça ont envie de rêver et Toni Freixa a trouver les mots justes pour cela.

Dans une interview accordée à RAC 1, Toni Freixa, candidat à la présidence du Barça, a annoncé être en mesure de recruter les deux cracks grâce au soutien d'un investisseur s'il est élu président au mois de mars, citant donc Kylian Mbappé et Erling Haaland comme cibles prioritaires pour la saison 2021-2022 : "On aura donc des fonds pour que la situation financière soit meilleure et prendre des décisions sportives? Pour la saison 2021/2022, nous pourrons recruter trois cracks, deux en attaque et un en défense.

"Recruter Haaland ou Mbappé ? Ce n'est pas le modèle du Barça"

"Les transferts ? Nous devons en discuter pour pouvoir les exécuter, ils le seraient pour la saison 21-22. Le Barça aura l'équipe compétitive qu'il devrait avoir et qu'il n'a pas maintenant. Tout sera une conséquence du travail. Les transferts, on en a parlé, ça sera pour la saison prochaine. Le Barça aura l'équipe compétitive qu'il doit avoir et qu'il n'a pas actuellement ", a ajouté le candidat à la présidence du Barça.

"Mbappé et Haaland ? On a un code de conduite : on ne parle pas de joueurs jusqu'à leur présentation. C'est une mauvaise stratégie car ça permet à d'autres clubs de venir embêter dans les négociations. Mais c'est absolument possible de recruter les deux. C'est ce que doit faire le Barça. Recruter des joueurs qui font des différences. Nous avons une maxime, nous ne parlerons jamais des joueurs avant de les présenter", a conclu Toni Freixa.

Une promesse qu'à vite tenu à démonter un autre candidat, Victor Font. Invité à réagir sur la Cadena Ser, Font a trouvé cette promesse absurde et irréaliste : "Recruter Haaland ? Si on veut faire croire aux gens qu'on peut mettre plus d'argent sur la table... Il faut avoir une bonne structure sportive et corriger cet effectif peu équilibré. Recruter Haaland ou Mbappé, la concierge de Núñez (ancien président polémique du Barça, NDLR) ou Florentino avec son modèle des galactiques peuvent le faire, mais notre modèle est différent. Nous sommes un train lancé à 200km/h et on doit freiner". Le poker menteur est lancé entre les différents candidats du FC Barcelone.