FC Barcelone, Ernesto Valverde défend Antoine Griezmann

L'entraîneur du Barça a pris la défense de sa recrue estivale et considère que son groupe est capable d'inverser la tendance.

Battu pour la deuxième fois de la saison en le week-end dernier par Grenade, le va remettre le bleu de chauffe dès cette semaine et va devoir reprendre sa marche en avant contre ce mardi soir. En conférence de presse, Ernesto Valverde a pris la défense d'Antoine Griezmann qui connaît des débuts en demi-teinte avec le club catalan, et a déjà évolué à plusieurs postes sans pouvoir donner la pleine mesure de son talent.

"Il a joué au poste d’attaquant central et sur le côté. Ce qui est sûr, c’est que notre jeu d’attaque n’est pas bon en ce moment à l’extérieur. Nous n'avons pas fait un bon match en attaque à l'extérieur et ce n'est pas à cause de Griezmann, comme ce n'est pas la faute de Carles Perez ou d'Ansu Fati. C’est quelque chose de plus global. Nous devons améliorer notre jeu offensif sur les côtés", a analysé l'entraîneur du FC Barcelone.

"Dembélé peut nous apporter beaucoup"

Ernesto Valverde pense pouvoir inverser la tendance actuelle : "Mon avenir ? C’est comme ça depuis le début, vous le jouez à chaque match. Ce n’est pas nouveau, on attend beaucoup de nous tous. Concernant le Barça, toujours plus. Je sais qu’où je suis, ce qui compte ce sont les résultats. L’entraîneur est toujours sous le feu des projecteurs. Cette saison, nous n’avons pas bien commencé et nous devons revenir. Il est temps de sortir de cette mauvaise passe, comme l’année dernière".

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur espagnol a profité du retour d'Ousmane Dembélé, absent depuis cinq semaines, dans le groupe pour affronter Villarreal afin d'évoquer l'international français. Il considère que ce dernier peut aider l'équipe à retrouver le chemin de la victoire : "Ousmane Dembélé, c’est un joueur qui cherche à déséquilibrer son adversaire, il peut nous apporter beaucoup de choses. Il a des qualités et on espère qu’il montre sur le terrain l'étendue de son talent".

Interrogé sur le retard qui commence à être conséquent au classement sur le rival madrilène, Ernesto Valverde a botté en touche et se concentre uniquement sur son FC Barcelone en difficulté : "Inquiet que le ait quatre points d'avance ? Mon équipe m'inquiète, c'est la seule chose sur laquelle je dois garder un œil. Le Real Madrid est une grande équipe, un grand rival et sera de la partie pour le titre. Comme toujours".