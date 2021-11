FC Barcelone : Al-Sadd campe sur ses positions pour Xavi

Le FC Barcelone est sur le point de nommer Xavi comme nouvel entraîneur principal après avoir envoyé des dirigeants du club au Qatar pour finaliser un accord, comme Goal peut le confirmer, mais son club actuel, Al-Sadd, a réaffirmé son désir de le conserver. Xavi est attendu en Catalogne pour succéder à Ronald Koeman.

Sergi Barjuan a pris en charge l'intérim de l'équipe pendant que le Barca travaille sur la nomination d'une légende du club. Bien qu'un accord final semble proche, Al Sadd a insisté sur le fait qu'il n'a toujours pas l'intention de laisser Xavi partir. Goal a appris que le vice-président des Blaugrana Rafa Yuste et le directeur du football Mateu Alemany se sont rendus à Doha après la victoire 1-0 de l'équipe en Ligue des champions contre le Dynamo Kiev, mardi soir. Signe de leur volonté de voir ce dossier aboutir.

Une rencontre à Doha, mais pas d'accord

Les dirigeants du Barça ont rencontré les responsables d'Al Sadd pour discuter de leur intention de nommer Xavi, un contrat de deux ans et demi attendant le joueur de 41 ans au Camp Nou. Si les négociations progressent comme prévu, Xavi pourrait être présenté par le Barca la semaine prochaine, le dernier match de Barjuan dans la cabine de pilotage devant probablement avoir lieu contre le Celta Vigo samedi. Après la réunion, Al Sadd a toutefois campé sur ses positions.

Les membres du club se disent "déterminés à garder notre entraîneur Xavi avec nous. Nous saluons la visite de la délégation administrative de Barcelone, nous l'apprécions et la respectons", a déclaré le PDG Turki Al-Ali. "La position du club est claire depuis le début - nous sommes engagés à garder notre entraîneur Xavi avec nous et nous ne pouvons pas le voir partir à ce moment sensible de la saison", a-t-il ajouté. Un simple moyen de mettre pression sur le FC Barcelone ?

Le président du Barca, Joan Laporta, a pour sa part clairement indiqué que Xavi est le candidat numéro 1 du club pour succéder à Koeman lors d'une conférence de presse la semaine dernière. "Mon opinion sur Xavi en tant qu'entraîneur est qu'il est bien, il est dans un processus intéressant", a-t-il déclaré aux journalistes. "J'ai de très bonnes références, je parle avec lui très souvent et je connais son opinion sur l'équipe, mais ce sont des conversations confidentielles entre amis", avait-il ajouté.