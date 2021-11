Equipe de France : Varane blessé et forfait

Lors de la victoire de la France en finale de la Ligue des Nations face à l'Espagne (2-1), le défenseur central Raphaël Varane avait été contraint de quitter ses partenaires à la 40e minute de jeu, touché aux adducteurs. L’ex-Madrilène s’est blessé tout seul à la suite d’une intervention défensive et avait été absent plusieurs semaines.

Depuis cette blessure contractée le 10 octobre dernier, le joueur de Manchester United avait réalisé un retour remarqué et victorieux lors de la victoire contre Tottenham (3-0), le week-end dernier. Mardi soir, l'ancien du RC Lens a tenté d'enchaîner sur la pelouse de l'Atalanta Bergame (2-2). Une mauvaise idée, puisque Raphaël Varane s'est de nouveau blessé. Le défenseur français de Manchester United est cette fois sorti à la 39e minute de jeu et souffre malheureusement d'une élongation aux ischios.

Absent du prochain rassemblement tricolore

Une mauvaise nouvelle pour les Red Devils, mais aussi pour l'Equipe de France. Et pour cause, le vice-capitaine des Bleus devrait être éloigné des terrains pendant au minimum trois semaines. Il est donc d'ores et déjà forfait pour le prochain rassemblement. Le champion du monde ne sera pas du prochain rassemblement des Bleus, qui débute lundi prochain, avec deux matches qualificatifs pour le Mondial 2022 contre le Kazakhstan, le 13 novembre, et la Finlande, le 16. Coup dur.

Pour rappel, les hommes de Didier Deschamps, fraîchement vainqueurs de la première Ligue des Nations de leur histoire, ont l'occasion de composter leur billet pour le Qatar et la Coupe du Monde 2022. Pour pallier à l'absence de Raphaël Varane, Jules Koundé, défenseur du Séville FC, devrait être aligné aux côtés de Presnel Kimpembe.