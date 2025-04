Fayza Lamari balance sur Mbappé, l'énorme révélation

Caen vs Red Star

La star du Real Madrid, Kylian Mbappé, a persuadé sa mère, Fayza Lamari, de ne pas abandonner leur projet caennais après la relégation du club

Mbappé et sa famille ont dépensé environ 20 millions d'euros (17 millions de livres sterling/22 millions de dollars) pour acquérir 80 % des parts de Caen, club de Ligue 2, l'été dernier. Cependant, la saison a été difficile pour le club, qui a connu trois entraîneurs différents et a tout de même terminé dernier de Ligue 2, avec seulement 21 points en 32 matchs.

Les supporters caennais ont vivement critiqué Mbappé pendant la saison. Des banderoles insultant sa mère ont été déployées, ce qui a poussé le président du club, Ziad Hammoud, à prendre la défense de la star du Real Madrid. La mère de Mbappé a révélé avoir envisagé de quitter le club, mais son célèbre fils l'a convaincue de rester.

Elle a confié à Ici Normandie : « Je me souviens avoir dit humblement à Kylian qu'ils (Caen) ne nous méritaient pas et qu'il fallait savoir partir quand on n'était pas les bienvenus. Il ne voulait pas [partir]. Il m'a convaincue du contraire. »

L'article continue ci-dessous

Lamari a ajouté : « Et aujourd'hui, ce serait malhonnête de notre part de partir. L'objectif est de se dire qu'on en fait un projet de société. »

Mbappé et sa famille devront regarder Caen évoluer en National 1, la troisième division française, la saison prochaine. C'est la première fois en 41 ans que Caen évolue en troisième division française.