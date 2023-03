"Il me fait grimper aux rideaux", Jérôme Rothen veut voir José Mourinho entraîner le PSG

Pour Jérôme Rothen, si Christophe Galtier quitte le PSG, son successeur devra impérativement être José Mourinho.

L'avenir de Christophe Galtier au Paris Saint-Germain est incertain après plusieurs échecs cuisants (en Ligue des champions contre le Bayern Munich et en Coupe de France contre l'OM) mais aussi en raison de son management, contesté en interne.

Mourinho, l'entraîneur idéal pour le PSG selon Rothen

Pour Jérôme Rothen, si Christophe Galtier est démis de ses fonctions à l'issue de la saison, le PSG devra alors tout faire pour recruter José Mourinho : « Je ne demande pas que Christophe Galtier soit démis de ses fonctions mais si c'est le choix décidé par les dirigeants parisiens je pense qu'il ne faut pas aller chercher plus loin que José Mourinho, un entraîneur à poigne, un entraîneur qui a gagné, qui a beaucoup de vécu et qui sera respecté par tous les joueurs du vestiaire, qui saure faire régner une certaine discipline, une discipline qui a bien disparu depuis X années au Paris Saint-Germain, recadrer des joueurs quand il y a des frasques nocturnes de la part de certains et que ça fait du bruit. Lui, il sera au courant de tout ça. »

« Il n'hésitera pas à mettre les joueurs devant leurs responsabilités même s'ils ont un statut important et un salaire important au club. Emmanuel Petit a dit que ça fait X années qu'il n'a pas gagné. Mais à part à Tottenham, où ça n'a pas été une mission facile et où il n'a pas gagné de titre, tous les clubs où il est passé, même dernièrement, il a toujours gagné. Avant Tottenham il y a Manchester United et l'Europa League et la Coupe de la Ligue sur la même année. En Angleterre c'est une performance de gagner ! », avance également Jérôme Rothen lorsqu'il liste les arguments en faveur du Special One.

Pour Rothen, Mourinho va « réveiller » le PSG

« S'il était tellement dépassé, il ne durerait pas autant de temps à la Roma où il n'a pas des moyens illimités et une équipe qui n'est pas flamboyante. A côté de ça, moi ce que j'aime chez José Mourinho, qu'on aime ou qu'on n'aime pas le personnage, c'est un PUTAIN de passionné de football ! Je le dis comme ça parce que ça manque. C'est un « putain » gentil. Il me fait grimper aux rideaux. Je suis persuadé qu'il arrivera à faire bouger ce club et à lui donner une bonne direction », a ajouté Jérôme Rothen.

« Ça durera ce que ça durera, avec toute l'expérience qu'il a et ce côté passionné, il va réveiller une grande partie des gens qui sont passionnés par le Paris Saint-Germain et qui aujourd'hui sont endormis et ne disent plus rien. Et en plus de ça, il aura un côté revanchard parce qu'entraîner un club, comme le le Paris Saint-Germain, avec ces moyens-là, ça fait longtemps qu'il ne l'a pas eu. C'est le meilleur moyen de montrer qu'il est capable de gagner la plus belle compétition ! Et qui de mieux que lui, qui l'a déjà gagnée deux fois », a lâché Rothen en conclusion.

