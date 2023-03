Boulleau et Paganelli doutent des capacités de Galtier à entraîner le PSG

Christophe Galtier est-il toujours l'homme de la situation au PSG ? Laure Boulleau et Laurent Paganelli émettent de sérieux doutes.

Après la défaite du PSG à domicile face à Rennes (0-2), Christophe Galtier a tenté d'expliquer ce nouveau revers, la quatrième de la saison en Ligue 1, par les nombreuses absences au sein de son effectif.

« Mettez-vous à la place des joueurs qui préparent un match, qui voient huit joueurs absents et qui rentrent dans le vestiaire avec des jeunes du centre de formation qu'ils ont dû voir une ou deux fois à l'entraînement », a déclaré le coach parisien lors de la conférence d'après-match.

"Il a de moins en moins d'arguments" avance Paganelli

Ces propos ont fait réagit Laurent Paganelli sur le plateau du Canal Football Club qui estime que Christophe Galtier est en perdition : « Tu sens qu'il est à plat, qu'il a pris un coup de bambou. C'est dur pour lui remonter parce qu'il a souvent les arguments et là tu sens qu'il a de moins en moins d'arguments et il essaye de chercher à gauche et à droite des explications. Je sens que ça devient compliqué pour lui. »

« Le message qu'il fait passer : je n'ai pas le groupe suffisant et on ne m'a pas donné le groupe suffisant pour pouvoir être toute l'année compétitif. On a connu le grand PSG avec 20 joueurs qui étaient compétitifs, au même niveau. Là, on ne peut pas le dire », a ajouté Paganelli.

"Il a pris dix ans" selon Boulleau

Pour Mickaël Landreau, également présent au CFC, Christophe Galtier est au bout du rouleau : « Ce qui est évident c'est qu'on sent un Christophe Galtier fatigué, même physiquement. Je trouve que dans cette période, il doit prendre de la hauteur en permanence, il doit se régénérer même si c'est hyper compliqué. On attend d'un manager dans un club de cette dimension beaucoup plus de pris de hauteur, ce qu'il n'arrive pas à faire par épuisement. »

« A chaque fois qu'il va attaquer quelque chose, c'est négatif dans la période actuelle. Ou alors c'est comme Conte, il ne veut pas rester », suppose Landreau.

Même son de cloche chez Laure Boulleau pour qui Christophe Galtier « a pris dix ans ». L'ancienne joueuse du PSG regrette également les critiques de l'entraîneur parisiens envers les jeunes et appelle même le club à développer son centre de formation car « l'Île de France est le deuxième vivier de footballeurs au monde. »

