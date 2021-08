PSG: Fair-play financier, Mbappé, Parc des Princes... Les mises au point de Nasser Al-Khelaïfi

Au côté de Lionel Messi ce mercredi, le président du PSG a distillé quelques messages sur des sujets récurrents de l'actualité parisienne.

C'était une journée à bomber le torse et à afficher un grand sourire. À côté de Messi, un homme a certainement vécu l'une des plus belles journées depuis son arrivée à la tête du club il y a dix ans : Nasser Al-Khelaïfi. Lors d'une conférence de presse, où la nouvelle recrue était l'attraction majeure, le président a aussi été largement interrogé par les journalistes présents. Et a distillé quelques messages qui ne sont pas passés inaperçus.

Sur le fair-play financier : « Nous avons respecté les règles depuis le premier jour »

Depuis jeudi soir et l'annonce du Barça que Messi ne prolongerait pas, l'ensemble du club est en action, de la communication au marketing en passant par le service juridique. Sans oublier le service financier qui a longuement travaillé sur la faisabilité de l'arrivée de Lionel Messi par rapport au fair-play financier.

Interrogé sur le sujet, Nasser Al-Khelaïfi a été catégorique : « Merci pour cette question, ça me permet d'expliquer les choses. Avant de faire quoi que ce soit, on s'est réunis avec toutes nos équipes. Et si on signe Leo, c’est que l’on peut le faire. Nous connaissons les règles du fair-play financier, nous les avons respectées dès le premier jour et nous le ferons toujours. »



L'équation posée par le fair-play financier est simple. Comment faire entrer dans les comptes du PSG le salaire de star ? Pour les deux prochaines années au moins (l'Argentin dispose d'une troisième année dans son contrat qui s'activera avec la volonté des deux parties) entre 35 et 40 millions d'euros de salaires annuel à Lionel Messi, sans compter les primes individuelles et collectives.



Paris table surtout sur les retombées économiques que pourraient rapporter la venue de l'ex-Barcelonais. Ce que confirmait le président parisien ce matin. « En trois jours sur le plan commercial, ce qu’il se passe est incroyable. C’est un actif extraordinaire et j’espère qu’il ne demandera pas une augmentation...(rires). Mais oui, on respecte les règles du fair-play financier. »

Sur la prolongation de contrat de Kylian Mbappé : « Il ne peut rien faire d'autre que de rester. »

C'est l'un des serpents de mer qui revient régulièrement dans l'actualité du PSG : la prolongation de contrat de l'attaquant parisien. Sur ce dossier, les dirigeants parisiens affichent une confiance non dissimulée. En juin déjà, Nasser Al-Khelaïfi affirmait que Kylian Mbappé resterait à Paris. « On ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. »



Même si l'international français ne s'est jamais exprimé publiquement sur le sujet, ce dernier aurait demandé à voir le recrutement du club avant de prendre une décision. Il y a quelques mois, il posait tout de même ses conditions quant à une éventuelle prolongation. « Le projet sportif sera très important dans mon choix. Ce que je veux, c'est gagner et qu'il y ait un projet solide autour de moi. »

Nasser Al-Khelaifi sur l'avenir de Mbappé :



"Il voulait une équipe compétitive et je pense que nous avons la plus compétitive au monde. Il n'y a donc aucune excuse pour lui maintenant. Il ne peut rien faire d'autre que de rester." pic.twitter.com/VhwMsdNhiZ — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) August 11, 2021

Sur l'agrandissement du Parc des Princes : « Le stade est très petit aujourd’hui »

Après avoir recruté Achraf Hakimi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum et maintenant Lionel Messi, le dirigeant parisien s'est montré encore une fois très offensif . « Tout le monde connaît le futur de Kyllian. Il est Parisien. Il a dit publiquement qu’il voulait une équipe compétitive et je pense que nous avons la plus compétitive au monde. Il n'y a donc aucune excuse pour lui maintenant. Il ne peut rien faire d'autre que de rester. »En première ligne dans les négociations, sur lesquelles il n'a pas souhaité s'attarder, Nasser Al-Khelaïfi a remis à nouveau la pression sur le Bondynois. Car dans les plans du club, l'idée est de voir évoluer la triplette Neymar, Mbappé, Messi au-delà de la saison qui démarre.

Lors du rachat du PSG en 2011, l'émir du Qatar Tamim ben Hamad Al Thani avait une liste de souhaits : construire une grande équipe et avoir un grand stade, entre autres. Sur ce deuxième point rien n'a changé ou presque et il a vite compris qu'il serait impossible de quitter le Parc des Princes pour construire un autre stade. Un premier lifting a été apporté 2014 et 2015 pour augmenter la capacité des loges et atteindre 4500 places avec hospitalités. Soit 10% de la capacité d'accueil comme dans tous les grands stades.

C'est d'ailleurs aux autres grandes enceintes européennes que Nasser Al-Khelaïfi a fait référence, lorsqu'il a été interrogé, en marge de la conférence de presse par Le Parisien, sur la capacité actuelle du stade : « Le stade est très petit aujourd’hui (47 929 places commercialisables et 48 583 places assises). On a besoin de l’agrandir. On doit discuter avec la Maire de Paris, madame Anne Hidalgo. Chaque grand club possède 80 000 spectateurs aujourd’hui. Agrandir le Parc, c’est une obligation. »

Même si, la sortie n'est pas frontale, Nasser Al-Khelaïfi cherche à faire bouger la mairie de Paris sur ce dossier et il l'a dit il veut que l'agrandissement ait lieu « le plus vite ». Selon les informations de Goal, l'appel à projet concernant l'agrandissement du Parc des Princes a été lancé en 2019 et le verdict a déjà été rendu l'été dernier. Ce qui signifie que les plans du futur Parc des Princes sont d'ores et déjà déterminés et que le club de la capitale a tranché son projet.

Avant cette étape cruciale, des études de faisabilité ont été faite par le club prenant en compte plusieurs impératifs : ne pas casser le mur d'enceinte du Parc, le périphérique qui passe sous 20% de la surface du stade et la préservation la qualité visuelle des spectateurs. « Ne pas altérer l'expérience », exprimait-on en interne. En ressortait un stade qui ne pourraient pas excéder 60 000 places. Il reste désormais à savoir la nature du projet choisi par le PSG.