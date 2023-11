Fabio Grosso viré ? L’étonnante recommandation de Riolo et Stéphane Guy

L’Olympique Lyonnais a rechuté, dimanche soir en s’inclinant (0-2) face au LOSC en clôture de la 13e journée de Ligue 1.

Le Groupama Stadium servait de cadre, dimanche, au choc entre l’Olympique Lyonnais et Lille dans le cadre du match en clôture de la treizième journée du championnat de France. Mais les Gones, qui pensaient enchaîner après la victoire (0-1) contre le Stade Rennais, ont rechuté.

L’OL au bord du gouffre

Plus rien ne va à l’Olympique Lyonnais. La formation rhodanienne vit l’un des pires débuts de saison de son histoire en championnat. Après treize journées en Ligue 1 de France, le club présidé par l’homme d’affaires américain, John Textor, loge à la dernière place avec seulement 7 points au compteur, même s’il y a un match en retard à jouer contre Marseille, le 06 décembre prochain.

Vainqueurs du Stade Rennais (0-1) avant la trêve internationale, les Gones étaient attendus pour enchaîner pour obtenir une deuxième victoire de la saison contre le LOSC, dimanche soir. Malheureusement, les coéquipiers de Jake O'Brien ont courbé l’échine face aux Lillois. L’OL a été corrigé 0-2 par ses visiteurs, qui se sont rapprochés du podium après cette victoire.

Stéphane Guy décide du sort de Fabio Grosso

Si Laurent Blanc est viré pour insuffisance de résultats, c’est Fabio Grosso, qui a été a trouvé comme l’homme de la situation. Mais le coach italien n’y arrive pas aussi. S’il a réussi à donner une première victoire aux Gones avant la trêve internationale du mois de novembre, le Transalpin n’y parvient plus. Selon Stéphane Guy, Bruno Génésio, qui a quitté le Stade Rennais, serait le coach le plus idéal pour diriger les Gones à réussir à se relever.

« Je serais Lyon, je me pencherais immédiatement sur Genesio. Le retour de Genesio à Lyon, ça aurait de l'allure. Ils étaient inspirés, ceux qui insultaient Genesio ! Il était en situation d'échec ? Ça dépend où tu situes la situation d'échec. Le bilan de Genesio à Lyon me paraît tout à fait défendable. Un bon entraîneur, c'est quelqu'un à qui tu confies un groupe de joueurs et qui en tire le maximum. Genesio s'en va parce qu'il est pourri par les supporters de Lyon », a déclaré insiste Stéphane Guy dans l'After Foot sur RMC.

Qu’en pense Daniel Riolo ?

Même si Daniel Riolo, journaliste et éditorialiste RMC, partage le point de vue de son confrère, reste plus mesuré sur la question. A l’en croire, il aurait déjà changé d’entraîneur s’il était le président de l’Olympique Lyonnais.

« Tu prends n'importe quel match entre le dernier du classement et le quatrième, ça ne donne pas le match qu'on a vu ce soir. Et ça, ça devrait alerter. A la mi-temps ça n'est pas plié. Le quatrième, quand il va chez le dernier, il ne joue pas en contre, il impose son jeu. Là, on a un match qui a été équilibré la plupart du temps. Sauf qu'on a une équipe qui a plus d'efficacité, plus de talent offensif mais pour le reste, on n'a pas une équipe qui écrase l'autre. Les occasions que Lyon a... quand tu te crées ça et que tu rates, ça veut dire que tu as un problème d'efficacité, de joueurs, d'entraîneur qui ne fait pas le bon choix », a jugé Daniel Riolo.

« Il (Fabio Grosso, ndlr) se complique beaucoup trop la vie à essayer de chambouler les choses, d'impliquer plein de joueurs, de faire des changements alors que cette équipe est tellement peu en confiance. Je préfère dire de Grosso qu'il devrait revenir à quelque chose de plus simple et donc laisser tout le temps Lacazette, qui est un gars qui va probablement le tirer d'affaire... il change beaucoup trop les choses », a ajouté Daniel Riolo avant de poursuivre.

« Je n'ai rien pour qu'il reste ou parte. S'il y a une solution pour qu'il sorte et que tu trouves un mec à mettre à sa place tout de suite, pas de problème. Evidemment tu peux changer un choc psychologique puisque cette équipe est malade. Ça ne servait à rien de continuer avec Laurent Blanc, tu n'allais nulle part! Tu allais être 10e mais le problème de l'OL n'est pas d'être dernier ou 10e, c'est d'être quatrième ou troisième! L'OL, ça doit être top 5 et ils doivent reconstruire pour être top 5. Là, la situation est tellement catastrophique qu'il faut qu'ils se sauvent. Pour se sauver, il va peut-être falloir encore changer. Même s'il faut bétonner, tenter quelque chose pour tout reconstruire à la fin ok, change encore. Je pense que si je suis président, je change encore », a-t-il conclu.