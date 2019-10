Eyraud sanctionné par la commission de discipline

Jacques-Henri Eyraud, le président de l’OM, a été écopé de quatre matches de suspension, dont deux avec sursis.

Les sanctions relatives au derby entre l’OM et , qui s’est joué le 21 septembre dernier (1-1), n’en finissent plus de tomber. Après celles infligées aux joueurs (Payet, Kamara et Ferri), les hautes instances du championnat français en ont prononcé aux dirigeants. Ou plus précisément à un dirigeant : Jacques-Henri Eyraud, le président marseillais.

L’homme fort du club phocéen a pris quatre matches de suspension de la part de la commission de discipline de la Ligue, qui s’est réunie ce mercredi. Deux fermes et deux autres avec sursis. Il sera interdit du banc de touche, du vestiaire des arbitres et de toute fonction officielle.

L'article continue ci-dessous

Il est reproché à Eyraud d’être entré dans le vestiaire des arbitres à la suite de ce match houleux. Des faits que l’intéressé ne nie pas, mais il s’est défendu en déclarant qu’il y a été autorisé et que la discussion avec les hommes en noir s’est déroulée dans le calme.

Pour rappel, pour ce qui est des punitions décrétées contre les joueurs, la Ligue s’est prononcée la semaine dernière. Et le verdict n’avait pas plu à André Villas-Boas, le coach olympien. Ce dernier était notamment très contrarié que son défenseur Boubacar Kamara ait pris deux matches.