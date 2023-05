Explications : Pourquoi la Juventus s'est vue retirer 10 points par la Fédération italienne de football

La Fédération italienne de football a infligé à la Juventus un retrait de 10 points, mais pourquoi la Vieille Dame se retrouve-t-elle à nouveau punie?

Nouveau coup dur pour la Juventus. Le club italien a été sanctionné pour son implication dans un nouveau scandale. La Juventus s'est vu retirer 15 points en Serie A pour "irrégularités financières" et "fausse comptabilité" dans le cadre d'opérations de transfert passées. La décision a également été assortie d'une interdiction d'exercer pour plusieurs anciens membres du conseil d'administration.

Des transferts douteux sanctionnés

L'ancien président et défenseur de la Super Ligue européenne, Andrea Agnelli, qui a démissionné en novembre dernier, a été interdit d'exercer une fonction dans le football italien pendant 24 mois, tandis que Pavel Nedved a été interdit pendant huit mois. L'ancien directeur sportif Fabio Paratici a été exclu pour 30 mois, mais cette suspension a été partiellement réduite.

La Juventus a fait appel de la sanction et les points ont été temporairement rétablis, mais une nouvelle déduction a été annoncée le 22 mai, l'équipe turinoise perdant cette fois 10 points. Une sanction lourde de conséquence puisque la Juventus va manquer la prochaine Ligue des champions.

La Juventus passe de la 2ème à la 6ème place

Contrairement au scandale du "Calciopoli", qui a vu la Juventus reléguée et privée de deux titres de Serie A en 2006, cette affaire est liée aux finances de la Vieille Dame et à la Plusvalenza (plus-value), et non à la corruption de fonctionnaires. La plus-value est essentiellement le bénéfice réalisé lors de la vente d'un joueur d'un club à un autre. Les procureurs italiens se sont offusqués de plusieurs transactions de la Juventus, dont le désormais célèbre échange avec Barcelone des milieux de terrain Arthur et Miralem Pjanic.

Sur les 62 transferts ayant fait l'objet d'une enquête, 42 concernaient la Juventus. Les autres clubs visés par l'enquête, à savoir la Sampdoria, Pro Vercelli, Gênes, Parme, Pise, Empoli, Novara et Pescara, ont tous été acquittés. Le club est également examiné pour avoir prétendu avoir économisé 90 millions d'euros grâce à des réductions de salaires en 2020 en raison de COVID-19.

La Juventus a nié tout acte répréhensible après l'annonce de la sanction initiale, déclarant dans un communiqué de presse : "La société attend la publication des motifs et annonce d'ores et déjà l'appel auprès du Collège de garantie des sports conformément au Code de justice sportive".

Avec ce nouveau retrait de 10 points, la Juventus est reléguée à la septième place de la Serie A. Toutefois, elle pourrait encore se qualifier pour l'Europe si les résultats de ses deux derniers matches de la saison lui sont favorables. Massimiliano Allegri a désormais la tâche peu enviable de rassembler ses joueurs pour sauver la saison. Après le match de lundi contre Empoli, ils affronteront l'AC Milan dimanche pour le dernier match de la saison.