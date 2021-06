EXCLUSIF - Robert Pires : "J'espère que nous rencontrerons l'Espagne"

Robert Pires a accepté de parler Euro 2020 pour Goal. Le Champion d'Europe 2000 avec les Bleus espère une confrontation directe face à l'Espagne.

Champion d'Europe en 2020 avec l'Équipe de France, Robert Pires totalise 79 sélections sous le maillot tricolore. Désormais consultant, l'ancien joueur d'Arsenal reste un suiveur assidu des Bleus. Dans un entretien exclusif accordé à Goal, il a notamment évoqué les chances françaises de remporter l'Euro 2021.

"J'espère que nous rencontrerons l'Espagne"

"Je pense que c'est une pression positive. La France est dans les positions favorites mais il y a beaucoup d'équipes avec une bonne puissance. Nous avons vu l'équipe italienne. Beaucoup de gens critiquent l'Espagne et je pense qu'ils ont un bon niveau et une bonne qualité. Normalement celui qui gagnera sera le meilleur", a ainsi confié le natif de Reims. En cas de succès face à la Suisse ce lundi soir (21h00), la France affrontera le vainqueur du huitième entre l'Espagne et la Croatie... Pour le plus grand bonheur de Robert Pires, qui se réjouit d'avance d'une éventuelle confrontation directe face à la Roja, même s'il faudra bien entendu se méfier des ibériques.

"Cela voudrait dire que les deux équipes se portent bien. Elles vont se battre pour la finale et pour la coupe. Je ne sais pas ce qui va se passer mais j'espère qu'on aura ce match. L'Espagne a de très bons joueurs pour moi et chaque fois que nous jouons contre l'Espagne, nous savons que c'est très compliqué. À l'Euro 2000, c'était très difficile parce que sur le terrain il y avait de très bonnes qualités et j'espère que nous rencontrerons l'Espagne", a expliqué le Champion du Monde 1998.

Enfin, Robert Pires est revenu sur le sacre de Villarreal en Ligue Europa. "Je suis très heureux car j'y ai passé quatre ans, j'ai apprécié ça et j'ai joué avec de très bons joueurs. J'ai parlé avec le président, qui est un phénomène. Ils avaient l'ambition d'atteindre la finale depuis longtemps, ils étaient contre Manchester United et ils l'ont gagnée. Quand on voit l'histoire du club, ils le méritent", s'est ainsi félicité le Français. Une victoire qui porte l'empreinte d'Unai Emery, amoureux de cette compétition.