Aymeric Laporte regrette l’attitude de Didier Deschamps et justifie son choix

Néo-international espagnol, Aymeric Laporte estime que son choix de jouer pour l’Espagne est avant tout un remerciement à ce pays.

Ce lundi soir au moment de basculer sur France - Suisse, Aymeric Laporte saura déjà s’il est un quart de finaliste de l’Euro 2020 ou non. Ayant choisi de jouer pour l’Espagne au début du mois de mai, le défenseur central de Manchester City aura déjà disputé son huitième de finale contre la Croatie quand sonnera 21h à l’horloge.

Buteur pour sa quatrième sélection avec la Roja contre la Slovaquie, Laporte est déjà devenu une pièce centrale du projet de Luis Enrique. Aux côtés de Pau Torres ou Eric Garcia, l’ancien de l’Athletic Bilbao est déjà comme un poisson dans l’eau dans cette sélection espagnole.

Il faut dire que ses huit saison passées dans le Pays Basque lui ont permis d’avoir une acclimatation express. A 27 ans, il savoure donc cette participation à l’Euro 2020.

"Jouer pour l’Espagne est une décision qui n'a pas du tout été facile à prendre, confie-t-il dans L’Equipe. Surtout parce que ma famille vit toujours en France et que, depuis très jeune, c'est là-bas que je jouais en sélection (il a été international U17, U18, U19 et Espoirs français)."

"Mais au final, ça a toujours été clair dans ma vie, je veux être avec ceux qui me veulent, pas avec ceux qui ne me veulent pas. Je ne dis pas par-là que la France ne me voulait pas, mais j'essaie de remercier ceux qui croient en moi, et c'est ce qu'il s'est passé avec l’Espagne."

En attendant de savoir s’il croisera la route des Bleus en quarts de finale pour un match qui serait riche en « émotion », Aymeric Laporte regrette quelque peu l’attitude de Didier Deschamps, qui affirmait que le joueur ne l’avait pas prévenu de sa décision de jouer pour l’Espagne.

Le défenseur central a répliqué et estime surtout que son cas n’était pas assez important en France pour donner une justification.

"Je lui ai écrit il y a quelques mois et je n'ai pas eu de réponse, a-t-il réitéré. Je ne vais pas vous le montrer, mais j'ai le message ici (Il montre son téléphone). Comme je l'ai déjà dit, peut-être qu'il a changé de numéro, je ne sais pas. Mais je lui ai écrit sur le même numéro que la dernière fois qu'on s'est appelés."

"Ce n'était pas pour ça (le changement de sélection), je lui avais écrit pour autre chose, explique-t-il. Six mois avant. Je n'ai pas eu de réponse. Et vu ce qui s'est passé, je ne me voyais pas non plus assez important pour l'équipe de France pour devoir communiquer quelque chose de ce genre. En fait, l'importance que j'ai eue pour eux a été plus médiatique qu'autre chose."