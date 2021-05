EXCLUSIF - Désintérêt pour Paris, un rêve nommé Madrid... L'ancien agent de Lewandowski s'exprime

Cezary Kucharski, agent du joueur jusqu'en 2018, a révélé à Goal le plan de carrière rêvé de Robert Lewandowski, qui devrait rester au Bayern Munich.

Vainqueur de la Ligue des Champions la saison dernière, Robert Lewandowski aurait sûrement mérité le Ballon d'Or 2020, si celui-ci n'avait pas été annulé en raison de la crise sanitaire. Référence mondiale à son poste, l'attaquant du Bayern Munich est sur un nuage ces derniers mois, et ne cesse de marquer des buts chaque week-end.

Cette saison, il a inscrit 40 buts en Bundesliga, égalant le record détenu par la légende Gerd Müller. Il aura même l'occasion de le dépasser lors du prochain match. Forcément, de telles statistiques suscitent les convoitises... Et des rumeurs liées à son avenir personnel fleurissent chaque jour. Si l'international polonais devrait bien rester à Munich la saison prochaine, Cezary Kucharski, agent du joueur jusqu'en 2018, estime que les rumeurs qui l'entourent sont justifiées par les négociations liées à sa prolongation.

"Pour la femme de Lewandowski, un déménagement à Paris n'a jamais été une option"

"Quelle que soit la décision que prendra Robert : ce sera une bonne décision. Mais je sais comment fonctionne cette affaire et j'imagine que ces rumeurs sont délibérément diffusées en vue des négociations contractuelles. C'est une stratégie commune", a ainsi confié l'ancien représentant du joueur, dans des propos accordés à Goal.





"Une chose est claire : pour la femme de Lewandowski, un déménagement à Paris n'a jamais été une option. J'ai eu des contacts avec le PSG à propos de Robert à quelques reprises dans le passé, mais il n'a jamais voulu être sérieux. La porte à Paris était toujours fermée", a ensuite ajouté Cezary Kucharski. Même chose pour l'Angleterre.

"Je ne peux pas imaginer ça non plus. Au moins, la Premier League ne lui a pas plu par le passé. Je pense qu'il restera avec le FC Bayern", note Cezary Kucharski. Selon lui, le plan de carrière de Robert Lewandowski était tout tracé. Après un long passage par l'Allemagne, le Polonais rêve en effet d'Espagne et des Etats-Unis...

"Ce n'est un secret pour personne que le Real Madrid était son grand rêve"

"Lorsque nous avons amené Robert en Allemagne, le plan était en fait : Dortmund, Bayern, Espagne, États-Unis. Et ce n'est un secret pour personne que le Real Madrid était son grand rêve. Mais les clubs espagnols ne sont actuellement pas assez solides financièrement pour se le permettre. Il a certainement réalisé ces dernières années que le Bayern est le club idéal pour lui", a raconté son ancien agent à Goal. De plus, Cezary Kucharski se souvient de débuts particulièrement laborieux du côté du Borussia Dortmund.

"C'était difficile pour Robert au début de son séjour à Dortmund, mais ce n'était pas pour des raisons sportives. Il a dû s'habituer à la vie en Allemagne, il a toujours eu du talent et de l'attitude", s'est souvenu l'agent. Depuis, force est de constater que Robert Lewandowski s'est merveilleusement bien adapté, lui qui est le meilleur à son poste.