Lille brûle son joker, l'OM assure l'Europe… Le résumé de la soirée en Ligue 1

Le leader de la L1 a concédé le nul face à l’ASSE. Un résultat qui, conjugué au succès du PSG, assure une dernière journée de folie.

La 38e journée de Ligue 1, programmée dimanche PROCHAIN, promet d’être très haletante. Il y aura du suspense à tous les étages, à commencer par le haut. En manquant de l’emporter contre l’ASSE à domicile (0-0) pendant que le PSG faisait le plein de points contre Reims (4-0), la formation nordiste a vu son avance en tête du classement fondre à un point. Ce qui signifie qu’il n’y aura d’autres choix pour les Dogues que de gagner lors de la dernière sortie contre Angers pour être sûrs d’être couronnés.

La panne sèche pour le LOSC

Peut-être crispés par l’enjeu, les hommes de Christophe Galtier n’ont pas signé le match qu’ils espéraient face aux Verts. Offensivement, ils ont été brouillons, ne se créant que peu d’occasions franches. Et la réussite leur a aussi échappé avec un pénalty non sifflé en seconde période pour une faute sur Jonathan David. On aura dans quelques jours si cette décision fut lourde de conséquence.

🥰 Un multiplex de @Ligue1UberEats comme on les aime 🥰



31 buts marqués 🙌 !



Votre réaction à chaud après cette soirée spectaculaire 🗣 ? pic.twitter.com/UGLyUjzLTV — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) May 16, 2021

Paris s’accroche

Tandis que Lille a calé, le PSG, de son côté, a répondu aux attentes. Contre Reims, les champions en titre pouvaient difficilement trébucher cela dit puisqu’ils se sont retrouvés en supériorité numérique dès l’entame du match. Les Franciliens ont imposé leur loi, et cela s’est concrétisé au tableau d’affichage avec trois buts. Neymar, Kylian Mbappé, Marquinhos et Kean ont été les auteurs de ces réalisations. Avec ce succès, Paris sera donc à l’affut d’un accroc lillois.

Milik libère l'OM

Parmi les autres faits marquants de cette soirée c’est la victoire de l’OM contre Angers (3-2). Avec un triplé d’Arkadiusz Milik, dont un pénalty en toute fin de rencontre, les Phocéens ont fait le plein de points et ils sont désormais sûrs de disputer l’Europe. Et il y a 99% de chances pour que ça soit la Ligue Europa, car leurs deux poursuivants ont tous les deux chutés ce dimanche.

Succès précieux de Monaco

Le RC Lens (6e) est tombé sur le terrain de Bordeaux (0-3). Un résultat qui fait un bien fou aux Girondins, même si le maintien n’est pas encore mathématiquement assuré. En ce qui concerne Rennes (7e), il a cédé sur le terrain de Monaco (1-2). L’équipe de Genésio a bien bataillé, mais elle n’a rien pu faire face à une formation princière plus motivée et décidée de conserver sa place sur le podium.

Lyon croit encore au podium

L’ASM garde toujours son point d’avance sur l’OL. Les Gones, qui, de leur côté ont fait le boulot à Nimes (5-2). Malgré une entame à l’envers, les hommes de Garcia ont déroulé durant cette partie. Lucas Paqueta s’est notamment offert un doublé. Ce résultat fait le bonheur des Lyonnais, mais il condamne les Crocos à la descente, trois ans après leur montée en élite.

Nîmes est relégué

18e, Nantes est aussi susceptible de descendre. Pourtant, les Canaris ont enchainé avec une nouvelle victoire en disposant de Dijon (4-0). Ils restent barragistes avant le dernier match contre Montpellier. Devant Nantes, Strasbourg, Brest et Lorient ont tous le même total de points. Strasbourg a dominé Nice (2-0) et Lorient a vaincu Metz (2-1), mais Brest a dû se contenter d’un nul à Montpellier (0-0). Six équipes peuvent donc encore descendre à l’étage inférieur.