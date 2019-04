EXCLUSIF - Ballon d'Or : "Pour Hazard, ce n'est qu'une question de temps", selon Baba Rahman

Le latéral du Stade de Reims Baba Rahman, prêté par Chelsea, pense que "ce n'est qu'une question de temps" pour qu'Eden Hazard gagne le Ballon d'Or.

Ils ont partagé le même vestiaire, mais ont pris des trajectoires différentes. Ce qui n'empêche pas Baba Rahman de garder de très bons souvenirs du Belge Eden Hazard. Prêté au par jusqu'à la fin de la saison depuis l'hiver dernier, le latéral gauche s'est confié à Goal cette semaine. L'occasion de dire quelques mots sur son ancien partenaire, qui confirme chaque week-end qu'il est bien le fer de lance de l'équipe londonienne.

"Avec Hazard, tout est possible"

"On a beaucoup de souvenirs en commun avec Eden (Hazard). Avant les matches, dans le vestiaire, on était toujours assis l'un à côté de l'autre. En général, on parlait de la vie autant que des matches. C'est un joueur tellement bon, tellement fort, et très dangereux aussi. Pour moi, c'est l'un des meilleurs du monde actuellement, et tout le monde le voit", nous a confié Baba Rahman en marge d'une interview consacrée à son aventure rémoise.

Depuis quelques temps, Eden Hazard s'est affirmé comme un candidat crédible au Ballon d'Or derrière les deux mastodontes, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, détronés par Luka Modric. Une marche que l'ancien Lillois n'est pas encore parvenu à franchir, mais que Baba Rahman le verrait bien passer. "Avec Eden, tout est possible. Je pense que ce n'est qu'une question de temps pour qu'il l'obtienne", a-t-il conclu. Alors, Hazard sera-t-il Ballon d'Or un jour ?