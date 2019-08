Mercato – Neymar doit-il aller au Barça ou au Real Madrid ?

Une lutte à distance s'opère entre le Barça et le Real pour Neymar, sur le départ du PSG. Selon vous, quelle est la meilleure destination pour lui ?

Sauf incroyable revirement de situation, Neymar va selon toute vraisemblance quitter le cet été. Désireux de quitter le club, le Brésilien était absent de la feuille de match lors de PSG - Nîmes Olympique (3-0) dimanche soir. Mais le point de non-retour a été atteint avec les supporters parisiens. Banderoles hostiles, chants insultants ...les Ultras ont fait passer leur message : le divorce avec la star auriverde -le transfert le plus cher de l'histoire- est acté !

Bien sûr, Neymar a fait savoir par son entourage qu'il souhaitait quitter la capitale cet été, deux ans seulement après son arrivée, pour retrouver l' et plus particulièrement Barcelone. Même Leonardo, le directeur sportif parisien, a reconnu que des négociations progressent actuellement avec un club .

Deux institutions du football mondial se disputent aujourd'hui les faveurs du Brésilien : le et le . Le Barça aimerait recomposer son duo redoutable avec Lionel Messi, formé entre 2013 et 2017. Quant à Florentino Pérez, qui a toujours voulu faire venir Neymar à Madrid, il aimerait ajouter un Galactique de plus à son armada et relancer un cycle vertueux en , après un exercice 2018-2019 totalement manqué.

Dans ces conditions, si vous étiez Neymar, pour le bien de votre carrière et pour votre réussite personnelle, serait-ce mieux de retourner au FC Barcelone ou de rejoindre l'éternel rival des Catalans, le Real Madrid, et tenter d'écrire une nouvelle page dorée de l'histoire de la Casa Bianca ?

Quelle est la meilleure destination possible pour Neymar ? Le FC Barcelone ou le Real Madrid ?