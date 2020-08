EXCLU - Mourinho : "C'est un échec que le PSG n'ait pas encore remporté la Ligue des champions"

Le manager portugais pense que l'ascension du club français vers la finale était inévitable et a été plus simple sans les matches aller-retour.

José Mourinho dit que c'est un "échec" que le n'ait pas déjà remporté la avec les sommes qui ont été dépensé pour l'équipe au cours de la dernière décennie. Le PSG a atteint sa toute première finale dans la meilleure compétition de l'UEFA en battant le 3 à 0 lors d'une demi-finale à l'Estadio da Luz mardi. Les buts de Marquinhos, Angel Di Maria et Juan Bernat ont clôturé une victoire maîtrisée pour les hommes de Thomas Tuchel, qui affronteront dimanche le , cinq fois vainqueur.

Depuis le rachat de Sports Investments du club en 2011, le PSG est devenu la force dominante du football français, mais le succès sur la scène européenne s'est avéré insaisissable. Le champion de en titre n'avait pas dépassé les quarts de finale avant cette saison, avec leur meilleure performance dans la compétition en 1994-95 lorsqu'ils ont atteint les demi-finales. Le PSG a été éliminé en huitièmes de finale lors de ses deux campagnes précédentes, laissant des chances en or s'échapper contre le Barça et , mais ils ont semblé avoir une bien meilleure cohésion cette fois-ci.

Bien que Mourinho reconnaisse l'éclat du parcours actuel de la formation de Thomas Tuchel, il pense qu'il a fallu beaucoup trop de temps au club pour arriver sur la plus grande marche de la scène européenne. Lorsqu'on lui a demandé si la saison du PSG devait être considérée comme un échec s'il ne remportait pas la Ligue des champions, l'entraîneur de , qui a remporté le trophée à Porto et à l'Inter, a déclaré à DAZN: "Je pense que c'est un échec qu'ils ne l'aient pas gagné. dans les deux saisons précédentes car depuis cinq ou six ans l'investissement est fou, la liste des meilleurs joueurs qui s'y trouve est incroyable".

"Depuis combien de saisons Thiago Silva est là, Marquinhos est là, et puis tous les grands, Ibra (Zlatan Ibrahimovic), (Edinson) Cavani, Neymar, (Kylian) Mbappe. C'est, bien sûr, c'est leur rêve et pour la première fois ils arrivent dans ce genre de situation et c'est le genre de match où ces gars-là s'épanouissent normalement, même si je pense qu'en tant qu'équipe, ils ne sont pas dans un autre monde, ce sont des joueurs d'un autre monde", a ajouté le Portugais.

Mourinho préfère les confrontations sur le format aller-retour

"Dans ces moments-là, normalement ils s'épanouissent, et donc je dirais que le Bayern, en dépit d'être vraiment très fort en tant qu'équipe avec des joueurs spéciaux, doit penser que Paris peut les blesser et commencer la préparation de ce match, non pas en ce disant juste on peut leur faire du mal, mais comment peuvent-ils nous faire du mal ?", a analysé José Mourinho. Les quarts de finale et les demi-finales se sont déroulés dans un format à élimination directe cette saison afin de garantir que la compétition parvienne à sa conclusion au milieu de la crise du coronavirus, de nombreux fans et experts louant le nouveau système pour avoir ajouté un poids supplémentaire dramatique aux derniers tours.

Cependant, Mourinho reste un fervent défenseur du format à deux manches : "Parce que le football est pour les fans et parce que le football est beaucoup une question de passion et d'être mentalement très fort pour faire face aux grands matches, aux grandes demi-finales, aux grands quarts de finale, et partir jouer contre 70 000, disons des ennemis, et j'adore ce sentiment. Il faut être très fort pour jouer sur deux manches et jouer avec son côté mental.

"Je pense que le match unique est mieux pour l'outsider, si vous êtes un outsider, vous jouez un seul match et tout peut arriver, mais j'aime bien la grosse pression des matches aller-retour. Et cela mesure aussi votre résilience parce que vous jouez la demi-finale et que deux ou trois jours plus tard, vous avez un gros match dans votre championnat national, et vous devez faire face à toutes ces choses. Il faut prendre de grandes décisions et tout au long de la saison, je préfère le système aller-retour", a conclu le Portugais.

L'interview peut être visionnée en entier sur DAZN et restez à l'écoute pour une vidéo spéciale mettant en vedette Mourinho dimanche lors de la finale de la Ligue des champions.