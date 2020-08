PSG - Bayern Munich : Marquinhos veut « marquer l’histoire »

Buteur en quarts et en demies, Marquinhos veut désormais ramener le premier titre européen du club et mise sur la solidarité dans le groupe parisien.

Presque dix ans après avoir fait main mise sur le PSG, QSI va enfin vivre sa première finale de Ligue des Champions avec le doux espoir d’un moment historique dimanche soir à Lisbonne. Malgré l’arrêt de la , le club parisien a réussi à se replonger dans le bain très rapidement, bien aidé par les deux finales de coupes nationales fin juillet. Profitant du format exceptionnel de la compétition à cause du coronavirus, le PSG a réussi à briser ce plafond de verre que représentaient les quarts de finale.

Il reste désormais un match, le plus important, pour soulever cette fameuse coupe aux grandes oreilles. Marquinhos en rêve. Le Brésilien est l’un des hommes forts de ce Final 8. C’est lui qui a égalisé et redonné espoirs aux Parisiens face à l’ avant de mettre sur de bons rails la qualification en finale contre le .

L'article continue ci-dessous

Marquinhos : « Il faut continuer à cette solidarité »

"L’émotion est retombée maintenant. Cette qualification c’est très beau. On est là pour marquer l’histoire, on a déjà fait un grand pas il en reste un à faire, explique l’ancien de la Roma sur le site du PSG. Ça a été un match incroyable, maitrisé, contrôlé du début à la fin. En plus, j’ai pu inscrire le but qui débloque le match. Et maintenant il faut le refaire en finale !"

Plus d'équipes

Présent depuis 2013 dans la capitale française, le possible futur capitaine du PSG a mangé son pain noir durant toutes ces dernières années. Il savoure d’autant plus ces moments même si seule la victoire est belle. Une chose est sûre, ce groupe vit bien depuis plusieurs semaines. S’il ne l’avoue pas, cette rumeur de pacte entre les joueurs pour décrocher la C1 semble bien réelle.

"L’ambiance est superbe, confirme Marquinhos. Sur le terrain ça fait la différence. Quand il y a une perte de ballon, il y en a toujours un qui se sacrifie pour l’autre. Tout le monde défend, s’aide, se tend la main, tout le monde pousse vers le même objectif. Ce n’est pas que dans les bons moments, parce qu’on a aussi vécu des moments difficiles, dans lesquels nous avons aussi dû nous serrer les coudes. Maintenant, c’est un bon moment et il faut continuer avec cette même solidarité."