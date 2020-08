Sonny Anderson : "Je pense que le PSG est mieux armé que le Bayern"

L'ancien de l'OL estime que Paris aura l'avantage face au Bayern, dimanche, en finale de la Ligue des Champions. Une question d'atouts offensifs.

Les derniers espoirs lyonnais se sont envolés, mercredi soir. Face au , l'OL a échoué à une marche de la finale, défait par les hommes de Hansi Flick (3-0). Si le score final est large, l'écart entre les deux équipes n'a pas été si conséquent, et les Français ont de nouveau affiché un visage déterminé, à la hauteur de l'évènement. Désormais, place à la finale entre le et le Bayern Munich, prévue dimanche. Pour Sonny Anderson, les Français auront l'avantage.

"L’équipe est plus complète, et mieux équipée offensivement"

"Comment est-ce que je vois la finale entre le PSG et le Bayern ? Je pense que le PSG est mieux armé que le Bayern, déjà. L’équipe est plus complète, et mieux équipée offensivement. Il faut que Paris continue à jouer, car ils ont du talent offensivement", a ainsi estimé l'ancien attaquant lyonnais, dans les colonnes de L'Equipe, ce jeudi. D'après le Brésilien, Paris a des joueurs capables de faire la différence à tout moment individuellement. Le Bayern, lui, ne peut pas en dire autant.

Bayern Munich - Benjamin Pavard : "Personne ne nous fait peur"

Plus d'équipes

"Neymar, Mbappé et Di Maria sont capables de faire la différence seuls, alors que Lewandowski, par exemple, il faut lui créer des occasion", a expliqué Sonny Anderson. Néanmoins, auteur de 15 buts en Ligue des Champions cette saison, force est de constater que Robert Lewandowski n'a pas de problème à s'en procurer...