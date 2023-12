EXCLU GOAL : l'OL, ses idoles, son futur... Oumar Solet se livre

Le défenseur français parle en exclusivité à GOAL : Salzbourg, l'Inter Milan en C1, ses anciens coéquipiers et l'OL sont au programme.

Le recrutement a toujours été au cœur des activités des clubs de football et il est devenu encore plus important à l'ère d'Internet et des réseaux sociaux.

Chaque jour, des vidéos de footballeurs de tous âges, de tous rôles, de toutes nationalités et de toutes équipes, provenant des quatre coins du monde, sont postées sur les canaux numériques, donnant lieu à une recherche spasmodique de perles à signer.

Un processus qui a rendu la recherche de nouveaux talents encore plus compliquée, les clubs ayant de plus en plus de mal à trouver des talents à recruter.

Si l'on parle de scouting et de talents limpides, Salzbourg représente sans aucun doute une référence absolue.

Le club autrichien a pêché - et continue de le faire - des talents aux quatre coins du monde, pour les former et les lancer dans le grand bain du football. Des paris qui s'avèrent pratiquement toujours gagnants.

Des noms et des chiffres qui en disent long sur les activités du club appartenant à Red Bull, qui, saison après saison, continue de produire des joyaux qui s'exportent à coups de millions dans les meilleures ligues européennes.

Un processus qui commence par des recherches approfondies dans le monde entier et une sélection, avant de passer par le secteur des jeunes, Liefering (un club affilié qui joue en deuxième division) jusqu'à l'équipe première.

De qui s'agit-il ? D'Erling Haaland à Sadio Mané, en passant par Naby Keita, Dominik Szoboszlai, Karim Adeyemi et Benjamin Sesko, jusqu'à Noah Okafor, aujourd'hui à l'AC Milan.

Parmi les nouveaux talents sur la rampe de lancement figure Oumar Solet, défenseur français mais originaire de la République centrafricaine.

Après avoir fait ses premiers pas dans les ligues mineures de Dammarie-les-Lys, Créteil et Villejuif, Solet a atterri au Stade Laval, où il s'est fait remarquer et a attiré l'attention de Lyon.

L'OL l'arrache à la concurrence et lui fait intégrer ses équipes de jeunes jusqu'en 2020, date à laquelle le RB Salzbourg décide de miser sur lui en investissant plus de 4 millions d'euros.

Solet a affronté l'Inter Milan à San Siro le 24 octobre lors de la victoire des Nerazzurri (2-1). "Je me sens très bien, merci. J'ai hâte de retourner sur le terrain. Je pense que je serai à nouveau disponible dans les prochaines semaines".

PRÊT POUR LE GRAND SAUT

"J'ai besoin de faire un saut et de grandir en tant que footballeur. Avec les qualités et les ambitions que j'ai, je pense que c'est le bon moment pour passer à l'étape suivante, c'est-à-dire passer dans une ligue majeure et commencer à jouer de grands défis chaque semaine.

Je suis plus mûr, j'ai plus d'expérience, que ce soit en championnat ou en Ligue des champions. C'est pourquoi j'ai décidé de m'entourer d'un nutritionniste, d'un entraîneur personnel et d'une équipe de communication numérique".

SES IDOLES

"Thiago Silva et Sergio Ramos. Ce sont mes deux favoris. Ce sont des modèles fantastiques pour les joueurs défensifs en raison de leur qualité, de leur intelligence, de leur agressivité et de tout le reste. Malheureusement, je me suis blessé contre Thiago Silva l'année dernière à Chelsea.

Mais quand j'étais jeune, mes joueurs préférés étaient Cristiano Ronaldo et Ronaldinho."

SES RÊVES

"Jouer dans les meilleures équipes du monde, bien sûr, et être un modèle pour les jeunes. Je veux me faire un nom.

Depuis mon enfance, je suis fan de la Premier League, mais aujourd'hui, je suis ouvert à tous les grands championnats. Je veux juste jouer de grands matches et être heureux".

SON RÔLE SUR LE TERRAIN

"Je suis un joueur utile qui peut jouer plusieurs rôles. Je peux jouer en tant que numéro six ou en tant que défenseur central, dans n'importe quel championnat. Je ne peux pas me prononcer pour l'instant, je ne sais pas ce qui m'attend. Je me concentre sur Salzbourg. Pas à pas, je vais grandir".

LE TRANSFERT DE LYON A SALZBOURG

"Je n'ai jamais joué en équipe première à Lyon et j'ai été très surpris et heureux lorsque j'ai reçu l'appel de Salzbourg. C'est un grand transfert, une grande opportunité. Je serai toujours reconnaissant envers ce club".

DE HAALAND À SESKO ET SZOBOSZLAI

"Il n'y a pas de secret. Ils font du bon travail avec les jeunes. Ils nous donnent beaucoup de confiance : peu d'équipes font autant confiance aux jeunes et les font jouer le même nombre de minutes.

Et les autres clubs surveillent très attentivement les joueurs de Salzbourg. J'espère suivre le même chemin que d'autres anciens joueurs du club".

LA SAISON COMPLIQUÉE DE LYON

"Je regarde quelques matches de Lyon. J'ai des amis qui jouent là-bas : Maxence Caqueret, Sinaly Diomandé et Rayan Cherki. Ils ont de grandes qualités, ils peuvent le faire. J'espère vraiment qu'ils se maintiendront. Lyon est une équipe de Ligue 1, pas de Ligue 2 ! Je leur souhaite le meilleur. Avec plus de confiance et de conscience, ils reviendront à la compétition."