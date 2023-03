EXCLU GOAL, Emiliano Martinez : "Je ne veux jamais aller aux tirs au but parce que c'est du 50-50"

Le gardien champion du monde, décisif dans les séries contre les Pays-Bas et la France, révèle qu'il n'aime pas les tirs au but.

20 juin 2020. Assis sur le banc de touche du Falmer Stadium de Brighton, Emiliano Martinez ne se doute pas que sa vie est sur le point de changer à jamais. On est à la 40e minute de la première mi-temps lorsque Bernd Leno, le gardien d'Arsenal, sort de la surface de réparation, saute et tient le ballon dans ses mains devant l'attaquant rival Neal Maupay, qui n'essaie pas d'éviter le contact et le heurte. L'Allemand est tombé sur le genou droit et a immédiatement poussé un cri que l'on pouvait entendre clairement devant le stade vide en raison des restrictions imposées par la pandémie.

Alors que l'Allemand est évacué sur civière, Mikel Arteta fait entrer Dibu, qui un an plus tôt était revenu chez les Gunners après son sixième prêt en huit ans et avait enchaîné tout au long de la saison les titularisations en FA Cup, League Cup et Europa League, avec des performances qui lui ont valu d'être appelé pour la première fois en équipe A fin 2019, même s'il n'aura pas de temps de jeu à ce moment-là. Ce match contre les Seagulls, le premier en Premier League depuis avril 2017, se soldera par une douloureuse défaite 2-1 à la cinquième minute du temps additionnel, mais il ouvre la porte à ce qui allait suivre.

Après la confirmation que Leno souffrait d'une élongation des ischio-jambiers qui le priverait des huit derniers matches de la saison, Martinez a pris la relève dans les buts londoniens, 11 ans après avoir rejoint le club en 2009, et a joué un rôle déterminant dans la place de finaliste de la FA Cup et en aidant l'équipe à obtenir 16 de ses 24 derniers points en championnat. Il a également joué un rôle clé dans la victoire du Community Shield contre Liverpool au début de la campagne 2020/21. Il est si bon que la presse et les supporters commencent à réclamer qu'il soit le premier choix pour le poste, mais le DT décide qu'il respectera la place de l'Allemand. Dibu a alors demandé à être transféré. La graine était déjà plantée.

Dès qu'il a été confirmé que le joueur voulait quitter Arsenal, Aston Villa a fait une offre et l'a pris pour 21,5 millions d'euros, ce qui a fait de lui le gardien argentin le plus cher de l'histoire. Son nom commençait déjà à se faire entendre en Argentine. Au milieu de l'année 2021, le moment tant attendu est arrivé : Lionel Scaloni l'a non seulement convoqué pour la fenêtre de qualification juste avant la Copa América au Brésil, mais il l'a également titularisé lors des matches contre le Chili et la Colombie.

Dibu ne quittera plus jamais les cages. L'Argentine remporte le tournoi continental au Maracana, la Finalissima contre l'Italie à la mi-2022 et la Coupe du monde au Qatar. Après avoir connu la gloire, le joueur de Mar del Plata a accueilli GOAL chez lui, à Birmingham, et s'est penché sur la Coupe du monde.

-Si vous deviez retenir un mauvais moment, un moment de tension, en dehors de la défaite contre l'Arabie Saoudite, y en a-t-il un ?

-La tension avec les Pays-Bas après le deuxième but. On a joué 30 minutes avec le goût très amer d'avoir le match en main et puis, dans le dernier geste, ils ont égalisé et ont amené le match en prolongation où on ne sait pas ce qui va se passer et on peut être éliminé de la Coupe du Monde. Contre la France, quand elle nous a menés 2-0 à 2-2, c'était plus facile parce que nous avions déjà vécu cela lors de ce match.

-Dans le stade, après le deuxième but de la France, les perspectives étaient sombres. Avez-vous vécu la même chose sur le terrain ? Parce que l'équipe a toujours bien réagi dans l'adversité ?

-Quand ils ont égalisé, il restait 4 ou 5 minutes, je ne sais pas combien de temps il restait, c'était très tendu. Ils étaient très en jambes, ils voulaient gagner le match et nous, nous voulions en finir. Ils vous frappent si fort et si vite que vous vous dites "s'il vous plaît, allons en prolongation maintenant. En prolongation, c'était beaucoup plus facile, mais ils ont encore égalisé à deux minutes de la fin, ils ont eu deux occasions et ufff... Je voulais juste que ce soit fini.

-Aimez-vous les tirs au but ? De l'extérieur, on pouvait voir que vous n'étiez pas pressé.

-Je ne veux jamais aller aux tirs au but, parce que c'est du 50-50. Je ne peux pas dire "je vais aux tirs au but et je vais gagner", parce que c'est très difficile. Je sais qu'à tout moment je vais perdre et je dois l'accepter. Je me suis mis à genoux lorsque Lautaro a manqué le dernier tir au but, parce que cela signifiait la victoire et que je tiens à gagner le match. Les tirs au but, c'est tirer à pile ou face et prier pour qu'il y ait pile ou face. Alors non, je ne veux pas aller jusqu'à la séance de tirs au but.

-Comment avez-vous ressenti la pression que vous exercez indirectement sur les gens ? Scaloni et vous-même avez dit lors de la conférence de presse que les gens s'attendaient à ce que nous soyons champions du monde.

-C'était une bonne pression. J'ai aimé avoir cette responsabilité. Nous savions pour quoi l'Argentine jouait. D'un point de vue économique, les voyages coûtaient très cher, certains vendaient leur voiture, saisissaient leur maison pour aller voir l'équipe nationale avec le rêve de vivre une finale de Coupe du monde... Nous ressentions cette connexion avec le peuple, c'est pourquoi l'équipe s'est toujours bien comportée. Je pense que c'est la première fois dans l'histoire que cela se produit. Mon père, qui a 63 ans, m'a dit qu'il n'avait jamais vu une équipe nationale aussi proche du peuple. Et ce groupe uni et ce peuple uni étaient une excellente combinaison.

-Vous voyez beaucoup d'enfants porter votre maillot et beaucoup d'entre eux veulent même aller au but, ce qui n'arrivait pas souvent auparavant. Comment vivez-vous cela ?

-Toute ma famille vit en Argentine et m'envoie toujours des vidéos, des photos, les peintures murales qu'ils réalisent... C'est une fierté de voir tous ces enfants porter mon maillot, plonger. C'est une fierté de voir tous les enfants porter mon maillot, plonger... Évidemment, cela vous rappelle quand vous étiez là. Et encore plus dans ma ville (Mar del Plata), où ils vont à la plage et où cinq sur dix veulent aller au but. C'est une source de fierté et j'espère continuer à leur donner de la joie.

-Au cours de votre carrière, vous avez rayé de votre liste les choses les plus importantes, pouvez-vous les surpasser ? Comment allez-vous continuer ?

-Je dois me fixer des objectifs, j'aime me fixer des objectifs dans ma carrière. Dans ma vie, je n'ai jamais rêvé de gagner la Ligue des champions, je rêvais de remporter le titre d'une équipe nationale et quoi de plus qu'une Coupe du monde ? Je l'ai gagnée, j'ai gagné tous les titres nationaux avec mon pays et il ne me reste plus qu'à en profiter.