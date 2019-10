EXCLU - Gallardo réfléchira à son futur à la fin de l’année (agent)

Le coach de River Plate, dont le nom circule à Barcelone, n’a pas l’intention de délaisser son poste en cours de saison.

Marcelo Gallardo, l’ancien joueur du PSG et de l’AS , est le coach à succès de River Plate depuis cinq ans. Son travail au sein d’El MIllonario est séduisant, à tel point que plusieurs grands clubs européens l’ont approché pour le poste d’entraineur. Et parmi ces clubs figurerait le , à en croire ce qu’a rapporté le média TNT Sports la semaine dernière.

D’après cette source, les dirigeants blaugrana commencent déjà à préparer l’après-Valverde. Le coach basque a récemment reçu le soutien de sa direction, mais cette posture extérieure ne correspond pas vraiment à ce qui se passe en interne. Josep Maria Bartomeu privilégierait un changement et la piste menant à Gallardo serait celle qu’il privilégie.

Mais, est-ce que l’intéressé, lui, est tenté par une aventure au Nou Camp ? La perspective d’entrainer un club aussi prestigieux ne doit pas le laisser insensible. D’un autre côté, il est lié à sa formation jusqu’en 2021 et jusqu’ici il a toujours respecté ses différents engagements.

L’agent de Marcelo Gallardo, Juan Berros, a fait part à Goal de la position actuelle de l’ancien international albiceleste. « Il (Gallardo) a un contrat en cours à River et aucune situation différente n’est étudiée. À la fin de l’année, la situation sera analysée de manière globale et résolue en conséquence », nous a-t-il déclaré.

Il vise une deuxième Copa Libertadores consécutive

Un départ reste donc possible, mais pas dans l’immédiat. Officiellement, Gallardo n’étudiera aucune offre avant quelques semaines. Et, la logique laisse penser qu’il va attendre la fin de parcours de son équipe en Copa Libertadores avant de réfléchir à son futur. River étant toujours en course pour remporter une deuxième couronne continentale consécutive. En demi-finale aller de cette compétition, ses protégés ont dominé leurs rivaux de Boca Juniors sur le score de 2 buts à 0. S’il remporte une deuxième Copa Libertadores consécutive, il sera le premier entraineur à réussir ce pari depuis un certain Carlos Bianchi (en 2001). Et en cas de triomphe, sa direction sera peut-être également plus à même à le libérer.