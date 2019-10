Barça : Valverde a le soutien de sa direction

Très critiqué depuis son arrivée aux commandes du FC Barcelone, Ernesto Valverde a reçu le soutien de sa direction.

Ernesto Valverde n'a pas la cote. Depuis son arrivée aux commandes du , le technicien espagnol fait régulièrement l'objet de critiques de la part des observateurs ou des socios du club.

Les causes sont variables : un style de jeu peu attrayant, un coaching pas toujours heureux, un management critiqué et un traitement des jeunes qui a longtemps été dans le viseur des amoureux du club avant cette saison.

Malgré cela, Valverde a conservé le soutien de sa direction. Et cela semble parti pour durer.

Interrogé sur l'entraîneur des Blaugrana, Jordi Cardoner a été très clair.

"Il a été remis en question après et Rome (les deux éliminations en Ligue des Champions de ces deux dernières années)", a expliqué Cardoner, vice-président du club catalan, sur Catalunya Radio. "Dès le début, le président ainsi que nous autres avons été fermes et l’avons défendu, car il a gagné deux et les retours du vestiaire sont positifs. Il a réussi à trouver le juste équilibre et il a tout notre soutien".