EXCLU - Du PSG à l'AS Roma : "Il fallait que je le fasse", réagit Corentin Louakima

Formé au PSG, le défenseur de 17 ans a fait le choix de signer son premier contrat professionnel à l'AS Roma. Une décision mûrement réfléchie.

C'est le début d'une nouvelle aventure pour Corentin Louakima. Le prometteur défenseur de 17 ans a décidé de quitter son club formateur du PSG, avec qui il était sous contrat apprenti jusqu'en 2021, pour rejoindre l' .

Éloigné des terrains depuis février pour une blessure aux ischios, le jeune international français (5 sélections en U16) a signé un premier contrat professionnel de trois ans avec la Louve. Un choix mûrement réfléchi qu'il explique en exclusivité pour Goal .

Pourquoi partir si tôt à l'étranger ?

Corentin Louakima : J'ai été séduit par le projet de l'AS Roma. Après ma blessure au mois de février, le PSG s'est dit prêt à me garder, mais ils m'ont aussi annoncé que si j'avais une opportunité intéressante, ils ne me fermeraient pas la porte. On a pesé le pour et le contre avec ma famille, et on a décidé de partir.

Pensez-vous que le PSG a agi de la bonne manière ou, au contraire, il n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour que vous restiez ?

Non, le PSG ne m'a pas bloqué. Ils auraient pu le faire et ils m'ont laissé partir. Ils ont compris ma situation.

Vous ressentiez le besoin de voir autre chose ?

Pas forcément le besoin. Ce qui m'intéressait, c'était juste de jouer au foot. Pour ça, je devais opter pour le meilleur projet, et le PSG l'a compris.

"Je ne retiens que du positif de mes années au "

Comment se sont passés les premiers contacts avec l'AS Roma ?

Tout s'est accéléré il y a un mois à peu près. La Roma me suivait déjà avant ma blessure. Il y avait des discussions avec mon agent, mais le confinement n'a pas facilité les choses. Ils sont revenus cet été, et depuis ma signature tout se passe très bien. Le club a été accueillant. J'ai reçu beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, et ça me fait très plaisir.

À aucun moment vous n'avez douté de partir dans un autre pays à 17 ans ? Vous vous sentez prêt ?

Je me dis que pour réaliser mes rêves et mes objectifs, il faut que je passe par des moments durs. Je pense que rien n'est donné dans la vie. Même si c'est difficile, il faut que je m'accroche. Si je veux vraiment réussir, il fallait que je le fasse.

Avez-vous pris conseils auprès de Ruben Providence, joueur de la génération 2001 qui a quitté le PSG pour la Roma l'an passé ?

J'ai juste eu l'occasion de le voir à l'entraînement pour l'instant, mais on va prendre le temps de se voir tranquillement. Ruben connaît déjà le club. Moi, je suis le petit nouveau, et il pourra m'aider à m'acclimater dans ce nouvel environnement.

Que retenez-vous de vos sept années à la formation du PSG ?

Beaucoup de joie. Il y a eu énormément de bons moments sur le terrain et en dehors. J'ai beaucoup appris à travers mes coaches et les matches que j'ai pu faire. Malgré cette blessure aux ischios, je ne retiens que du positif.

"En , je suis sûr que je vais continuer à progresser"

Pouvez-vous décrire votre profil pour ceux qui ne vous connaîtraient pas encore aujourd'hui ?

Je suis latéral droit, mais je peux aussi jouer dans l'axe. Concernant mes caractéristiques, je suis rapide, puissant et capable de répéter les efforts. En Italie, je suis sûr que je vais continuer à progresser et apprendre des choses.

Comment voyez-vous la suite après la signature de ce premier contrat professionnel ?

La première chose, c'est de revenir en forme pour bien entamer le championnat. Le reste, on verra. Physiquement, je me sens de mieux en mieux.

Avez-vous une idole qui vous inspire au quotidien ?

Le joueur que je prends pour référence, c'est Blaise Matuidi, pour sa mentalité et le fait de ne jamais rien lâcher. Mais ma vraie idole, c'est mon père. C'est sur lui que je prends exemple pour son parcours de vie. Il n'a jamais baissé les bras. Il n'a jamais baissé la tête, et c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Ma mère me donne tout son amour et toute sa force aussi. Pareil pour mon petit frère, qui est toujours présent pour moi. Ce sont eux ma vraie force.

Propos recueillis par Benjamin Quarez