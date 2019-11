Everton, Silva : "André Gomes va revenir plus fort"

Marco Silva a affiché son soutien envers son milieu de terrain portugais, victime d'une grave blessure à la cheville face à Tottenham dimanche.

Terrible image à Goodison Park ce dimanche. Lors du choc entre et , une image a fait le tour du monde, mais c'est le genre d'image que l'on ne souhaite pas voir dans le football. André Gomes s'est gravement blessé à la jambe en seconde période. Sur un tacle, le Portugais est resté au sol et a dû être évacué sur une civière. André Gomes ne rejouera pas avant plusieurs mois au vu de la gravité de la blessure.

Les joueurs des deux équipes étaient émus et choqués sur le terrain par la violence de la blessure. Finalement, le verdict est tombé. André Gomes souffre d'une grosse fracture de la cheville et a dû être opéré, avec succès, dans la foulée de la rencontre. "Après avoir passé des examens à l'hôpital, il a été confirmé qu'il avait subi une fracture-luxation à la cheville droite", a expliqué Everton dans son communiqué publié après le match nul face aux Spurs.

"Il aura le soutien nécessaire"

L'article continue ci-dessous

L'émotion était de mise après la rencontre dans les deux camps, mais plus particulièrement chez les Toffees. En conférence de presse, Marco Silva a affiché son soutien envers son compatriote : "André aura tout le soutien dont il a besoin de nous. C'est une blessure grave et je suis sûr à 100% qu'André deviendra plus fort en tant que footballeur et plus fort en tant qu'homme. C'est un garçon fantastique, professionnel et tout le soutien dont il a besoin, il l'aura de nous".

"Nos joueurs sont tristes maintenant, c'est un moment difficile dans notre vestiaire, mais l'esprit que nous avons montré après ce moment était bon. C'était le moment le plus difficile pour nous cette saison. Ce que je veux vous dire, c'est que nous aimons tous le football et que nous jouons pour nos supporters et je suis sûr à 100% qu'ils n'ont pas aimé ce qu'ils ont vu cet après-midi", a ajouté l'entraîneur d'Everton.

Marco Silva a commenté les interruptions de la VAR : "En seconde période, il y a tellement de moments pour arrêter le jeu. La sanction de Dele Alli a été prise en trois minutes. Ils doivent être plus clairs.Ils ont vu leur équipe perdre la partie la semaine dernière avec un penalty venant de nulle part et cet après-midi, c'est tout le contraire. Ce n'était pas seulement la situation de Dele Alli. J'ai vu tous les moments et j'ai des opinions sur chacun d'entre eux. Comment c'est possible trois minutes pour décider ? Moi, le club, nous respectons les arbitres, c'est un travail difficile, et nous respectons également le VAR. Je sais qu'ils veulent le meilleur, mais c'est à eux de décider".