Everton - James Rodriguez : "Nous pouvons réaliser de grandes choses"

Le milieu colombien James Rodriguez a signé ce lundi en faveur du club anglais d’Everton. Il débarque chez les Toffees avec de grandes ambitions.

James Rodriguez a un nouveau club. Après une expérience de six ans au , entrecoupée par un prêt au , l’international colombien file en . Il vient d’être transféré chez les Toffees d’ . James Rodriguez y a paraphé un contrat de deux ans, plus une autre saison en option.

À Goodison Park, tout est réuni pour qu’il se relance au bout d’une année très compliquée à Madrid. À commencer par la présence de son mentor, Carlo Ancelotti. En marge de sa présentation officielle, le Colombien, particulièrement enthousiasmé, a insisté sur le fait qu'il vient au club pour "réaliser de grandes choses".

"Les gens ont déployé beaucoup d'efforts pour essayer de me signer"

"Je suis un gagnant… un vrai gagnant. J'aime gagner des choses et je suis convaincu que nous pouvons avoir une excellente saison. Je sais que nous avons une équipe très talentueuse, pleine de joueurs de haut niveau, et, je pense, avec les ajouts que nous faisons pendant cette fenêtre de transfert, cela va nous rendre encore plus forts. Carlo Ancelotti était très désireux de m'amener ici et a travaillé dur pour y parvenir", a expliqué l'ex-madrilène, qui va découvrir un nouveau championnat.

"Maintenant, c'est à moi de bien performer, de bien jouer (...) de m'assurer que tout le monde dans le club croit que nous pouvons gagner des trophées. C'est ce à quoi nous aspirons", a ensuite ajouté James Rodriguez, qui s'est senti désiré à Everton. "C'est très bon de se sentir voulu. Vous ressentez encore plus ce désir de performer à votre plus haut niveau tout le temps pour rembourser cette confiance et cette foi. Je réalise que les gens ont déployé beaucoup d'efforts pour essayer de me signer".

"C’est pourquoi je suis venu ici : je suis venu ici pour essayer de m'améliorer, de devenir meilleur. Je suis également venu ici pour aider l’équipe à gagner, à jouer un bon football - un football divertissant. Je suis convaincu qu’avec Carlo et son équipe technique, nous pouvons réaliser de grandes choses (...) Je peux voir que les installations du terrain d'entraînement sont excellentes. Ils racontent l'histoire d'un club qui veut gagner des choses et réussir", a enfin déclaré James, heureux.