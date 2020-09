OFFICIEL - James Rodriguez s’engage avec Everton

Le milieu colombien James Rodriguez a signé ce lundi en faveur du club anglais d’Everton.

James Rodriguez a un nouveau club. Après une expérience de six ans au , entrecoupée par un prêt au , l’international colombien file en . Il vient d’être transféré chez les Toffees d’ .

James Rodriguez a signé un contrat de deux ans, plus une autre saison en option avec l'autre formation de . A Goodison Park, tout est réuni pour qu’il se relance au bout d’une année très compliquée à Madrid. A commencer par la présence de son mentor, Carlo Ancelotti.

Un transfert estimé à 25M€

James Rodriguez a déjà évolué sous les ordres du technicien italien dans deux clubs différents. Le portant en haute estime, "Il Mister" avait fait le forcing auprès de ses dirigeants anglais pour qu’ils lui obtiennent ce renfort. Un souhait exaucé contre un montant de 25 millions d’euros. Sur les bords de la Mersey, le meilleur buteur du Mondial 2014 percevra un salaire annuel de 4.5M€. Il a hérité du maillot numéro 19.

Le Real Madrid perd un élément de qualité. Toutefois, on peut imaginer que les Merengue sont aussi contents de cette opération. L’ex-Monégasque était devenu indésirable aux yeux de Zinédine Zidane, l’entraineur. Et il était, de fait, problématique pour les finances du club. A présent, le club espagnol n’a plus que Gareth Bale comme persona non grata à transférer avant la fin du mercato.