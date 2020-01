Everton, André Gomes s'entraîne à nouveau

Bonne nouvelle pour le milieu d'Everton André Gomes, qui a fait son retour à l'entraînement.

Blessé longue durée, André Gomes a fait son retour à l'entraînement d' moins de trois mois après sa grave blessure, survenue lors d'un match entre son équipe et les Spurs.

L'ancien joueur du Barça retrouve donc les pelouses plus vite que prévu, au grand bonheur du manager des Toffees Carlo Ancelotti :

« C'est une bonne nouvelle car il va bien. Son rétablissement va plus vite. J'espère qu'il sera avec nous le plus rapidement possible, car c'est un joueur fantastique », a estimé le coach italien en conférence de presse.

Une vidéo diffusée par le club du Merseyside montre le milieu portugais faisant son retour au centre d'entraînement :