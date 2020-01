Barcelone - Setien : "Je n'aurais pu l'imaginer même dans mes rêves"

Le nouvel entraîneur blaugrana a été présenté à la presse ce mardi, au lendemain de sa nomination à la place d'Ernesto Valverde.

Le a officiellement changé d'entraîneur. Après le licenciement d'Ernesto Valverde, c'est l'ancien homme fort du Bétis Séville, Quique Setien qui a pris l'équipe en main. L'Espagnol a été présenté à la presse ce mardi après-midi.

"Je n'aurais pas pu l'imaginer même dans mes plus beaux rêves. Je suis une personne émotive, c'est un jour spécial pour moi. Je suis excité par ce challenge et ce projet, a-t-il tout d'abord confié devant les journalistes présents. Hier j'étais en vacance avec mes vaches, et aujourd'hui je suis à l'entraînement avec les meilleurs joueurs du monde.

"J'ai parlé avec les joueurs, nous avons eu notre premier contact. La volonté qu'ils ont est extraordinaire et je suis absolument sûr que nous allons nous comprendre très vite parce que beaucoup des choses que nous allons leur proposer, ils les connaissent déjà."

"Je pense que pour gagner il faut bien jouer"

Celui qui s'est taillé une réputation de tacticien prônant le football de possession dans le sud de l' a également évoqué ses ambitions, y compris en termes de style de jeu pratiqué. "Mon objectif est de tout gagner. Je pense que pour gagner il faut bien jouer, c'est important de tout associer. Pour gagner, le meilleur chemin est toujours de bien jouer."

Setien a également affirmé vouloir s'appuyer pleinement sur la Masia, d'où sont originaires plusieurs jours de l'équipe première actuelle. "Ce club possède un centre de formation incroyable, même si je ne le connais pas encore en profondeur. Beaucoup de ces jeunes viendront s'entraîner et participer."

Et parmi ces joueurs, un certain Lionel Messi, dont il avait déclaré il y a quelques années qu'il ne pourrait s'empêcher de pleurer le jour où l'Argentin prendrait sa retraite... "Je l'ai dit à plusieurs joueurs et pas seulement à Messi : j'ai beaucoup apprécié les dernières années à regarder le Barça. M'assoir devant la TV et regarder cette équipe, ces joueurs qui m'ont véritablement fait apprécier le football."