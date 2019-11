Everton - André Gomes opéré avec succès après sa terrible blessure

Le milieu de terrain des Toffees a été gravement blessé ce dimanche contre Tottenham. Il a été opéré avec succès de la cheville.

est confiant sur le fait qu'André Gomes va pourvoir "guérir totalement" de sa terrible blessure à la cheville subie contre , le Portugais ayant été opéré avec succès. Victime d'un tacle d'Heung-min Son, il a vu sa cheville se dérober sous son poids avant de quitter la pelouse sur civière, laissant les autres acteurs du match sous le choc.

La première étape d'un long processus de guérison est donc maintenant derrière lui, lui qui aura été opéré moins de 24h après. "Everton est en mesure de confirmer qu'André Gomes a été opéré pour réparer une fracturede la cheville aujourd'hui [lundi]", a fait savoir le club dans un communiqué.

"Le processus s'est extrêmement bien passé. L'international portugais, qui a été blessé lors du match de contre Tottenham, va maintenant observer une période de récupération à l'hôpital avant de retourner à l'USM Finch Farm pour commencer sa rééducation sous la direction du staff médical du club."

"Le joueur de 26 ans devrait pouvoir récupérer totalement. Au nom d'André, le club tient à remercier tous les supporters d'Everton et les membres de la grande famille du football pour les messages de soutien que nous avons reçus depuis le match d'hier."

Le manager du club, Marco Silva, a déjà assuré que son joueur reviendrait plus fort après cette blessure. "Cela a été un moment vraiment difficile pour nous, au point d'oublier le match et le résultat, a-t-il affirmé. André aura tout le soutien dont il a besoin de notre part. C'est une grave blessure et je suis sûr qu'André reviendra plus fort en tant que joueur et en tant qu'homme.

"C'est un gars fantastique et professionnel. Nos joueurs sont tristes maintenant, c'est un moment difficile pour notre vestiaire, mais l'état d'esprit que nous avons montré ensuite était bon. C'était le moment le plus dur pour nous cette saison."