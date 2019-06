Europa League - Strasbourg affrontera le Maccabi Haïfa ou Mura

Le tirage au sort du deuxième tour préliminaire de l'Europa League a été effectué ce mercredi. Strasbourg défiera le Maccabi Haïfa ou Mura.

Vainqueur de la cette saison, s'est qualifié pour la prochaine . Les hommes de Thierry Laurey devront débuter leur parcours européen lors du deuxième tour préliminaire, avant d'espérer rallier la phase de poules qui débutera en septembre.

Un deuxième tour préliminaire dont le tirage au sort a été effectué ce mercredi. Les Alsaciens connaissent donc désormais leurs deux adversaires potentiels. Il s'agit des Israéliens du Maccabbi Haïfa et des Slovènes de Mura, qui doivent s'affronter au préalable lors du premier tour préliminaire, dont les Strasbourgeois sont dispensés.

🚨 Le Racing affrontera @mhfootballclub 🇮🇱 ou @nsmura_ms 🇸🇮 lors du 2e tour de qualification de l’@EuropaLeague ! #LigueEuropa

📅 Match aller le 25 juillet à la Meinau / Match retour le 1er août #UELdraw 🏆 pic.twitter.com/J3caGJLPDH — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) 19 juin 2019

Les premiers comptent cinq confrontations contre des clubs français pour un bilan équilibré : deux victoire, un nul et deux défaites. Les seconds en revanche n'ont jamais croisé de club de l'Hexagone dans leur histoire.

Un double confrontation qui se tiendra avant la reprise de la , le 9 août prochain. En effet, le match aller se tiendra à la Meinau le 25 juillet prochain ; le match retour en Israël ou en Slovénie le 1er août. En cas de succès, Strasbourg devra ensuite prendre part au troisième tour de qualification (8 et 15 août) et enfin aux barrages (22 et 29 août) pour tenter d'accéder ensuite la phase de poules.