Europa League - Leverkusen, Wolverhampton et la Roma qualifiés

Tous trois en position favorable, les clubs allemand, anglais et italien ont validé leur ticket pour les huitièmes de finale ce jeudi.

Pas de grosse surprise ce jeudi dans la première série de sept matches retours de ces seizièmes de finale d'Europa League.

Porto- 1-3

Buteurs : Marega (65e) ; Alario (10e), Demirbay (50e), Havertz (57e)

Vainqueurs 2-1 à l'aller, les Allemands n'ont pas tremblé pour assurer leur qualification du côté du . Rapidement devant grâce à une nouvelle réalisation de Lucas Alario, les coéquipiers de Moussa Diaby ont pris le large en seconde période grâce à Demirbay puis Havertz.

Décevant cette saison sur la scène européenne, Porto sauvait tout de même l'honneur sur une belle tête de Moussa Marega avant de voir Tiquinho se faire expulser en fin de match pour un mauvais geste sur Jonathan Tah. Rendez-vous la saison prochaine pour les hommes de Sergio Conceiçao.

Barcelone- 3-2

Buteurs : Calleri (16e, 57e sp, 90e+1) ; Traoré (22e), Doherty (80e)

Cette double confrontation semblait déjà pliée avant même cette manche retour avec la large victoire des Wolves la semaine passée à Molineux (4-0). Ce qui permet aux hommes de Nuno Espirito Santo de se qualifier malgré ce revers face au dernier de .

C'est d'abord Calleri qui donnait l'avantage aux Espagnols, mais Adama Traoré remettait les deux équipes à égalité et mettait définitivement fin au suspens en offrant aux siens un précieux but à l'extérieur. Les deux nouveaux buts du même Calleri en seconde période, dont le dernier au bout du match après une nouvelle égalisation de Doherty n'y changeaient rien.

La Gantoise-AS Rome 1-1

Buteurs : David (25e) ; Kluivert (29e)

Ce fut dur pour la Roma, malmenée en , mais les Romains seront bien eux aussi au rendez-vous des huitièmes de finale grâce à leur succès à l'aller 1-0. Justin Kluivert a très vite répondu à David, et malgré plusieurs occasions, les Belges ne sont pas parvenus à l'emporter.

Malmo-Wolfsburg 0-3

Buteurs : Brekalo (42e), Gerhardt (66e), Joao Victor (70e)

C'est avec un petit but d'avance (victoire 2-1) que Wolfsburg se présentait en . Pas de quoi effrayer les Loups, qui prenaient l'avantage juste avant la pause pour ne plus le lâcher. Les buteurs du soir : Brekalo, Gerhardt et Joao Victor.

Bâle-Nicosie 1-0

Buteur : Frei (38e, sp)

Petite victoire qui suffit au bonheur des Suisses, larges vainqueurs 3-0 la semaine dernière à Chypre. Le troisième du championnat helvète participera bien aux huitièmes de finale, alors que les Chypriotes ont loupé un penalty à vingt minutes du terme.

Linz-Alkmaar 2-0

Buteurs : Raguz (44e sp, 50e)

Derniers qualifiés de ce début de soirée : les Autrichiens de Linz. Après un match nul 1-1 à l'aller aux , ils ont profité de l'avantage du terrain pour faire la différence avec deux buts juste avant puis juste après la pause. L'une des belles surprises de la compétition poursuit sa route.

Basaksehir-Sporting 4-1

Enfin, Basaksehir s'est qualifié en prolongations face au Sporting (4-1). Défaits 3-1 à l'aller, les Turcs ont réussi à inverser la tendance devant leur public en obtenant un penalty au bout du suspense. Au prochain tour, il faudra compter sur l'équipe d'Istanbul.