PSG - Tuchel a conseillé à Diaby d'aller en Allemagne

Après des débuts prometteurs à Paris, Moussa Diaby a rejoint le Bayer Leverkusen l'été dernier sur les conseils de son ancien entraîneur.

Moussa Diaby s'épanouit depuis le début de la saison sous le maillot du , qu'il a rejoint l'été dernier en provenance du PSG pour trouver du temps de jeu. Un choix de rejoindre la guidé par les conseils de son ancien entraîneur à Paris, Thomas Tuchel, comme il l'a confié dans des propos accordés à L'Equipe.

"J'ai souvent vu les matches de Leverkusen à la télévision et j'avais été frappé par son jeu offensif et spectaculaire", a-t-il expliqué.

L'article continue ci-dessous

"J'en avais parlé aussi à Thomas Tuchel, qui souhaitait me conserver, mais quand je lui ai fait part de mon envie de jouer plus souvent, il m'a affirmé que l' conviendrait parfaitement à mes qualités. J'ai le sentiment que c'est effectivement le club idéal pour s'épanouir et devenir un grand joueur."

Plus d'équipes

"Aller le plus loin possible dans chaque compétition"

Celui qui compte déjà 21 apparitions cette saison avec le 5e de se projette sur cette fin de saison palpitante, à quelques heures du seizième de finale retour de contre Porto (victoire 2-1 à l'aller).

"Nous voulons aller le plus loin possible dans chacune des compétitions. En Ligue Europa, nous avons une belle carte à jouer et nous avons assurément le potentiel pour aller au bout."