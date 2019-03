Europa League - Classement des buteurs 2018-2019 : Wissam Ben Yedder en tête

Avec 7 réalisations, le Français Wissam Ben Yedder (Séville FC) partage la tête du classement des meilleurs buteurs de l'Europa League 2018-2019.

Les huitièmes de finale de l'Europa League s'achèvent ce jeudi soir, avec notamment le qui défie à l'Emirates Stadium avec une avance de deux buts, acquise au match aller (3-1) en Bretagne.

L'excellent parcours des Rennais est notamment le fruit des bonnes performances de leur ailier supersonique Ismaïla Sarr, déjà auteur de 4 buts en 8 matches, ce qui le place au 7e rang des buteurs de l'édition 2018-2019 de la .

Qui sont les joueurs qui le devancent au classement ?

Europa League 2018-2019 : qui sont les meilleurs buteurs ?

Cocorico ! Trois attaquants français figurent dans le Top 5 des meilleurs buteurs de cette Europa Ligue 2018-2019.

A commencer par l'ex-Toulousain Wissam Ben Yedder, qui fait aujourd'hui le bonheur du et qui occupe ni plus ni moins que la 1ère marche du classement, ex aequo avec l'Israélien Munas Dabbur, qui mène l'attaque du Red Bull .

Avec 7 buts inscrits, le duo devance d'une unité un autre international tricolore, Olivier Giroud ( FC) et le Serbe Luka Jovic ( ).

Sébastien Haller, qui compose la ligne d'attaque du club allemand avec Jovic, n'a pas encore connu les joies d'une première sélection avec les Bleus, mais il se tient en embuscade pour le titre de meilleur buteur de l'Europa League 2018-2019, avec 5 buts au compteur.

Pos Joueur Club Buts =1 Wissam Ben Yedder Séville FC 7 =1 Munas Dabbur Red Bull Salzbourg 7 =3 Luka Jović Eintracht Francfort 6 =3 Olivier Giroud Chelsea FC 6 =5 Sébastien Haller Eintracht Francfort 5 =5 Giovani Lo Celso 5 =7 Éver Banega Séville FC 4 =7 Ismaïla Sarr Stade Rennais 4 =7 Takumi Minamino Red Bull Salzbourg 4 =7 Fredrik Gulbrandsen Red Bull Salzbourg 4 =7 Emilio Zelaya Apollon Limassol 4 =7 Patrick Cutrone 4 =7 Lucas Alario 4 =14 Willian Chelsea FC 3 =14 Callum Hudson-Odoi Chelsea FC 3 =14 Ruben Loftus-Cheek Chelsea FC 3 =14 Karl Toko Ekambi 3 =14 Pablo Fornals Villarreal 3 =14 Gerard Moreno Villarreal 3 =14 Sardar Azmoun 3 =14 Filip Kostic Eintracht Francfort 3 =14 Izet Hajrovic Dinamo Zagreb 3 =14 Mislav Orsic Dinamo Zagreb 3 =14 Benjamin Verbic 3 =14 Kai Havertz Bayer Leverkusen 3 =14 Bruno Fernandes Sporting CP 3 =14 Jeremain Lens 3 =14 Vágner Love Besiktas 3 =14 Matheus Cunha 3 =14 Zé Luis 3 =14 Leandro Trossard Genk 3 =14 Kostas Fortounis 3 =14 Marcus Antonsson Malmö 3 =14 Ally Mbwana Samatta Genk 3 =14 Nikolai Signevich BATE Borisov 3 =14 Moussa Djenepo 3 =14 Islam Slimani Fenerbahçe 3 =14 Patrick Mortensen Sarpsborg 3

En gras ci-dessus, les joueurs dont le club dispute les huitièmes de finale de l'Europa League 2018-2019.

Europa League : qui a terminé meilleur buteur en 2017-2018 ?

Ils sont en réalité deux à avoir terminé en tête du classement des buteurs en Ligue Europa à l'issue de la saison passée. Ciro Immobile et Aritz Aduriz, respectivement avec la Rome et Bilbao, avaient atteint ce total malgré des éliminations prématurées. L' avait en effet été éliminé en huitièmes de finale par Marseille, alors que la Lazio Rome avait cédé devant le RB Salzbourg au tour suivant.

Un total de 8 buts qui pourrait rapidement être atteint cette saison quand on sait qu'ils sont déjà 7 à compter 5 réalisations ou plus avant même le début de la phase finale.

Pos Joueur Club Buts =1 Ciro Immobile Lazio Rome 8 =1 Aritz Aduriz Athletic Bilbao 8 =3 Mario Balotelli OGC Nice 6 =3 Antoine Griezmann 6 =3 Aleksandr Kokorin Zénith Saint-Pétersbourg 6 =3 Emiliano Rigoni Zénith Saint-Pétersbourg 6 =3 Manuel Fernandes 6 =8 Harlem Gnohéré Steaua Bucarest 5 =8 Willian José 5 =8 Valon Berisha Lazio Rome 5 =8 Munas Dabbur Red Bull Salzbourg 5

Europa League : qui est le meilleur buteur de l'histoire de la compétition ?

Le Monégasque Radamel Falcao est le meilleur buteur de l'histoire de l'Europa League, compétition lancée par l'UEFA en 2009-2010 en lieu et place de la Coupe de l'UEFA. Le Colombien a inscrit 30 buts, répartis sous les couleurs du (17 buts lors de la saison 2010-2011) et de l'Atlético de Madrid (13 buts).

Si l'on considère la Coupe de l'UEFA uniquement, le meilleur buteur de l'histoire du tournoi demeure le Suédois Henrik Larsson, auteur de 37 réalisations sous les couleurs de , le et Helsingborg. Avec le club suédois, où il a terminé sa carrière en novembre 2009, l'ancien attaquant de ou encore du a également inscrit 3 buts en Europa League.