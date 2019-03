Europa League - Larsson, Falcao, Huntelaar... Les meilleurs buteurs de l'histoire de la C3

Le meilleur buteur de la compétition est le Suédois Henrik Larsson, suivi du Néerlandais et du Colombien. Kevin Gameiro est le 1er Français.

Les seizièmes de finale allers de la Ligue europa se disputent pour la quasi totalité d'entre eux ce jeudi soir. L'occasion de revenir sur les buteurs qui ont marqué l'histoire de cette compétition, anciennement Coupe de l'UEFA.

Un classement dominé par le Suédois Henrik Larsson, qui a inscrit 40 buts en 56 matches disputés dans la compétition entre 1999 et 2006 sous les maillots de Feyenoord, du Celtic Glasgow et de Helsingborgs IF.

Le podium est complété par le Néerlandais Klaas-Jan Huntelaar (34 buts) et le Colombien Radamel Falcao (31 buts). Un classement dans lequel figurent également de grands noms tels que Jurgen Klinsmann, Dennis Bergkamp, ou encore Karl-Heinz Rummenigge.

Le premier Français - et le seul à figurer dans le Top 20 - est Kévin Gameiro, 9 de ce classement avec 24 réalisations inscrites avec Strasbourg, Paris, Séville, l'Atlético Madrid et enfin du côté de Valence, où il évolue actuellement. Une compétition que l'ancien lorientais a remporté à quatre reprises - trois avec Séville et une la saison passée avec l'Atlético Madrid.