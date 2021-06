Euro - Gareth Southgate (Angleterre) vise au moins le dernier carré

Le sélectionneur de l'Angleterre le sait, avec une telle équipe, il doit au moins faire aussi bien qu'à l'Euro 2016.

Si l'Équipe de France peut s'appuyer sur une génération dorée, c'est vrai aussi pour l'Angleterre. Depuis des années, les Three Lions progressent de manière linéaire, et peuvent désormais s'appuyer sur une profondeur des plus intéressantes. Et le talent est très loin d'être en reste, dans la sélection dirigée par Gareth Southgate.

En effet, le sélectionneur anglais, qui a dévoilé sa liste des 26 joueurs convoqués pour disputer l'Euro 2020 ce mardi, dispose d'une force de frappe offensive impressionnante. Harry Kane (Tottenham), Jason Sancho (Dortmund), Jack Grealish (Aston Villa), Marcus Rashford (Manchester United) ou encore Mason Mount (Chelsea)... Bref, largement de quoi faire de belles choses et développer un jeu séduisant. Le sélectionneur le sait, avec une telle équipe, et sur son sol, l'Angleterre doit viser haut cet été à l'Euro.

"Nous avons à composer avec ces hautes espérances"

À la question de savoir si ne pas atteindre les demi-finales de l'Euro serait un échec, le sélectionneur anglais ne s'est pas caché en conférence de presse, mardi. "Oui, cela en serait probablement un. Je pense que nous sommes très réalistes sur ce point, nous avons à composer avec ces hautes espérances", a-t-il confié, confiant.

"On sait l'excitation qui entoure notre équipe, et elle est pertinente. On a déjà atteint deux demi-finales, la prochaine étape est d'aller plus loin. Je dois gérer ça pour les joueurs. En tant que manager, les attentes font partie du job. Bien sûr, tout retombera sur moi si nous n'y arrivons pas, c'est dans le contrat et je l'accepte", a ensuite ajouté l'Anglais.

Attention à ne pas se voir trop beaux, sous peine d'être rapidement sanctionnés. Mais qu'on se le dise, l'Angleterre a largement les moyens d'accéder au dernier carré de la compétition continentale, elle qui compte même parmi les favoris à la victoire finale. Autre aspect à prendre en compte, la fraîcheur des joueurs, marqués par la Premier League.