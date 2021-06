Euro - L’attaque des Bleus, Nicolas Anelka calme tout le monde !

Sur RMC, Nicolas Anelka n’a pas oublié de rappeler le précédent 2002 alors que les Bleus avancent vers l’Euro avec une incroyable armada offensive.

Depuis 2002, il est de coutume de ne plus s’enflammer sur la puissance offensive de l’équipe de France. Il y a maintenant 19 ans, les Bleus avançaient effectivement vers la Coupe du monde en pleine confiance. Avec en ses rangs le meilleur buteur de Ligue 1, Djibril Cissé, celui de Serie A, David Trezeguet, et celui de Premier League, Thierry Henry.

Résultat des courses ? Deux défaites face au Sénégal et au Danemark, un match nul et une élimination honteuse dès le 1er tour, deux ans après l’historique doublé Mondial-Euro en 1998 et 2000. Et surtout… aucun but marqué pour les Bleus, malgré la présence de trois cités plus haut. Selon Nicolas Anelka, l’équipe de France va justement devoir faire attention à l’excès de confiance, malgré le retour de Karim Benzema.

"Il faut rester mesuré", estime Anelka

"Le retour de Benzema ? C'est positif pour l'équipe de France. Offensivement, l'équipe est très forte. Benzema amène un plus. Il avait envie de revenir. Je pense qu'il est très content de son retour, et il a envie de montrer à tout le monde qu'il a manqué", a d’abord rappelé l’ancien attaquant des Bleus lors d’une interview accordée à RMC Sport, avant de se pencher sur 2002.

"C’est positif, mais n'oublions pas quand même qu'il y a déjà eu une équipe de France très forte offensivement, en 2002. Il y avait le meilleur buteur de l'Angleterre, de l'Italie, de la France, et la France n'a marqué aucun but. Il faut rester mesuré", a donc rappelé l’ancien joueur du PSG ou du Real Madrid. Nul doute que Didier Deschamps n’oubliera pas de le mentionner à ses hommes…