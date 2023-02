Euro féminin 2025 : Suède, Norvège, Finlande, Danemark... les gouvernements nordiques affirment leur soutien à la candidature commune

A deux mois du rendu de la décision de l'UEFA, les gouvernements nordiques ont eu des mots forts pour soutenir la candidature commune.

Dans deux mois, ils sauront. Six mois après la date limite de dépôt des candidatures, l'UEFA révèlera, le 4 avril, qui sera l'heureux élu et accueillera l'Euro 2025 de football féminin. Alors que la France, la Suisse et la Pologne ont déposé leur dossier, la Suède, le Danemark, la Norvège et la Finlande font candidature commune.

Depuis les quatre pays nordiques ont multiplié les initiatives pour démontrer leur pleine motivation. A la mi-janvier, plusieurs footballeurs et footballeuses de renom ont apporté leur soutien à cette candidature : de Magdalena Eriksson (notre photo) à Kasper Schmeichel en passant par Victor Lindelöf.

Cette fois, c'est au tour des gouvernements de chaque pays de prendre position avec des mots forts. En plus d'apporter son soutien, le gouvernement danois a déclaré faire de l'obtention de l'événement « une question d'intérêt général majeur et d'importance internationale ».

Les Suédois, eux, se disent « convaincu que les valeurs et la coopération nordiques garantiront le succès du tournoi ». Un argument repris par les Norvégiens qui soulignent la « longue tradition de coopération et de construction de sociétés meilleures avec (ses) voisins nordiques ».

Dans leur dossier, les pays nordiques rappellent que, s’ils étaient désignés, cette compétition deviendrait la

plus grande édition de l’histoire du Championnat d’Europe féminin des nations, avec plus de 800 000 billets disponibles à la vente et une finale à la Friends Arena de Stockholm, le plus grand stade scandinave qui compte

de 50 000 places.