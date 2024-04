Euro 2024, un nouveau forfait en vue pour les Bleus

L’Equipe de France fait face au risque d’un nouveau forfait en vue de l’Euro 2024.

L’Euro 2024 approche à grands pas. La compétition continentale démarre le 14 juin prochain et prendra fin le 14 juillet. Mais à quelques semaines de son démarrage, l’Equipe de France retient son souffle pour certains de ses joueurs. Après Kingsley Coman, Didier Deschamps pourrait encaisser un autre coup dur en vue de la compétition.

Nouveau coup dur pour l’Equipe de France

Didier Deschamps va annoncer la liste des joueurs convoqués pour l’Euro dans deux semaines (le 16 mai). Mais le sélectionneur français va sûrement se passer de Kingsley Coman, blessé aux adducteurs avec le Bayern Munich et qui se serait déjà résigné à l’idée d’être de la partie. La poisse continue cependant de poursuivre les Bleus puisque Mike Maignan pourrait également manquer à l’appel.

En effet, l’AC Milan a annoncé ce lundi que son gardien titulaire était touché à l’adducteur. « (L'imagerie par résonance magnétique (IRM)) réalisée ce jour a mis en évidence une lésion du long adducteur droit. De nouveaux examens seront réalisés la semaine prochaine en fonction de l'évolution », a indiqué le club lombard dans un communiqué.

Mike Maignan forfait pour l’Euro 2024 ?

La blessure de Mike Maignan est un véritable coup dur pour l’Equipe de France. L’AC Milan n’a d’ailleurs pas précisé la durée d’indisponibilité de l’international français et cela ne sent pas bon pour les Bleus. En plus, ce n’est pas la première blessure de l’ancien gardien du LOSC cette saison.

Le No1 de l’Equipe de France a déjà été touché lors de cette campagne à la cuisse gauche en septembre contre Newcastle, au genou en mars face au Slavia Prague. C’est donc le troisième pépin physique de l’ancien parisien qui a avait été ménagé contre la Juventus, samedi (0-0). Sa présence le weekend prochain contre le Genoa lors de la 35e journée de Serie A est également indécise tout comme sa présence à l’Euro 2024 avec les Bleus.