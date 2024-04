Euro 2024 : Un premier forfait dans le rang des Bleus

L’Equipe de France enregistre déjà un coup dur en vue de l’Euro 2024.

L’Euro 2024 approche à grands pas. La compétition européenne se déroulera du 14 juin au 14 juillet en Allemagne. Dans quelques semaines, Didier Deschamps va dévoiler la liste des joueurs sélectionnés pour disputer le tournoi avec l’Equipe de France. Cependant, le sélectionneur français pourrait être privé de l’un de ses hommes de confiance.

Didier Deschamps déjà face à un casse-tête

La dernière trêve internationale n’a pas été une franche réussite pour l’Equipe de France. Les Bleus se sont d’abord inclinés contre l’Allemagne (0-2) avant une victoire aux forceps face au Chili (3-2). Mais ce n’est pas la seule déception de France. Les Tricolores ont en effet perdu sur blessure, Jonathan Clauss, toujours indisponible et Eduardo Camavinga, qui a repris du service depuis.

En outre, Didier Deschamps a encore enregistré un autre coup dur après la trêve internationale. En effet, Kingsley Coman s’est blessé le 13 avril dernier lors du match du Bayern Munich contre Cologne. L’international français a été touché à la cuisse droite alors qu’il venait de manquer deux mois compétition suite à une déchirure du ligament latéral du genou gauche cette saison.

L'article continue ci-dessous

Getty Images

Kingsley Coman forfait pour l’Euro ?

La nouvelle rechute de Kingsley Coman est un véritable coup dur pour le Bayern Munich et surtout l’Equipe de France. Si on espérait que l’ancien titi parisien soit remis pour l’Euro, les choses se seraient compliquées. D’après l’Equipe, Coman ne croirait plus lui-même à sa participation à la compétition. L’ancien joueur de la Juventus pourrait donc ne pas être assez remis pour se retrouver sur la liste de Didier Deschamps. Le sélectionneur français devrait alors faire d’autres choix à ce poste avec des joueurs comme Moussa Diaby (Aston Villa) ou encore Bradley Barcola (PSG) qui monte en puissance ces dernières semaines.