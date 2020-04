Eto'o : "L'héritage de Messi est impossible à dépasser"

Le Camerounais doute que quiconque puisse battre les records de l'Argentin et insiste sur le fait qu'il n'a pas changé depuis ses débuts au club.

Lionel Messi affichait toujours des signaux montrant qu'il se dirigeait vers les sommets, même lorsqu'il était encore un joueur du FC Barcelone B, et son héritage sera impossible à surpasser, selon Samuel Eto'o. L'ancien attaquant camerounais du Barça, Eto'o était un coéquipier de Lionel Messi, la légende argentine, de 2004 jusqu'à son départ pour l' en juillet 2009 dans le cadre de l'accord qui a permis à Zlatan Ibrahimovic de rejoindre le Camp Nou.

Samuel Eto'o faisait partie d'une attaque dévastatrice au Barça qui comprenait également Thierry Henry et Ronaldinho et a remporté trois titres de champion d' , deux Ligues des champions et une Coupe du Roi au club. Le joueur de 39 ans a pu assister aux premières loges au développement de Messi, du talent brut à la superstar mondiale, et a déclaré que ce n'était qu'une question de temps avant qu'il ne devienne l'un des meilleurs de la planète.

"Messi n'a pas changé du tout"

Dans une interview accordée à La Liga, Eto'o a déclaré : "Il venait de l'équipe B à l'équipe première, et il était très bon. Nous savions déjà à l'époque que Lionel Messi serait un jour ce qu'il est devenu. Je suis très heureux parce qu'il y est parvenu grâce à son travail acharné". Eto'o dit que l'un des aspects les plus agréables du succès de Lionel Messi est la façon dont il a réussi à rester le même au cours d'une carrière sensationnelle qui l'a vu devenir six fois vainqueur du Ballon d'Or et il doute qu'un joueur puisse améliorer ses records.

"Il n'a pas changé du tout. C'est toujours la bonne personne que je connaissais à l'époque et que je connais encore. Il a récemment dit" merci à Samuel ", grâce à mes conseils - que je ne révélerai pas ici - que sa carrière a changé. À l'époque, il devait résoudre certaines choses, mais il a toujours eu ce talent. Je suis fier et heureux de voir l'histoire qu'il a écrite et qui n'est pas encore terminée", a ajouté l'ancien buteur camerounais du Barça.

"Il va être très difficile, voire impossible, de dépasser son héritage. La chose la plus importante pour moi est son caractère. Tout le monde l'apprécie, l'adore en tant que joueur. Mais c'est un gars merveilleux et je suis fier d'être toujours parmi ses amis", a conclu Samuel Eto'o. Avant le report du football en raison d'une pandémie de coronavirus, Messi avait marqué 24 buts toutes compétitions confondues avec le Barça lors de la campagne 2019-2020.