Etats-Unis : Lionel Messi brille encore avec Inter Miami

Avec Inter Miami aux Etats-Unis, Lionel Messi ne s’arrête plus. L’ancien du PSG fait parler son nom à chaque match.

Buteur en huitième et quart de finale, Messi marque encore en demi-finales. Cette nuit, le champion du monde 2022 a encore fait parler son nom à travers une prestation satisfaisante avec son nouveau club. Lors des demi-finales de la Leagues Cup dans la nuit du mardi à mercredi, le capitaine de l’Albiceleste a encore contribué à la victoire (1-4) des siens, qui sont qualifiés pour la finale.

Messi tutoie son premier trophée aux Etats-Unis

Alors que Josef Martinez ouvre le score pour l’Inter Miami (3e) dans ce match contre Philadelphie Union, l’ancien capitaine du FC Barcelone vient doubler la mise pour cette équipe américaine considérée comme la pire équipe de première division. Servi par le premier buteur, Martinez, Lionel Messi, d’un tir malicieux à ras de terre de plus des 25 mètres, corse l’addition pour Inter Miami (20e).

Avant la pause, l’ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone porte le score à 3-0. Servi par Taylor, Jordi Alba met le but du 0-3 permettant à l’équipe d’aller à la mi-temps en toute confiance. Même si Philadelphie Union réduit l’écart (73e), David Ruiz inscrit le quatrième but pour Inter Miami (84e). Et l’Inter Miami s’impose 1-4 et se qualifie pour la finale de la Leagues Cup.

Ce but est le neuvième pour Lionel Messi en six matchs joués. En finale, le joueur parti libre de tout contrat du PSG, va affronter Nashville, qui a éliminé les Mexicains du CF Monterrey cette même nuit avec une victoire 0-2. La finale a lieu dans la nuit du dimanche 20 août prochain.