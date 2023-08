Lionel Messi inarrêtable avec l’Inter Miami aux Ets-Unis

Parti libre du PSG cet été, Lionel Messi fait ses grands jours aux Ets-Unis. L’Argentin est dans la peau d’un sauveur de l’Inter Miami.

Lionel Messi est tout feu tout flamme aux Etats-Unis. Cette nuit, le capitaine de l’Albiceleste a encore fait parler son nom à travers une prestation XXL. Lors des huitièmes de finale de la Leagues Cup dans la nuit du dimanche à lundi, l’Argentin sort le grand jeu contre Dallas, arrachant la qualification pour les siens.

Messi sauve l’Inter Miami contre Dallas

Alors que l’Inter Miami était menée 4-2 dans les dix dernières minutes de ce match, Messi a pu remettre les pendules à l’heure. L’ancien capitaine du FC Barcelone a d’abord ouvert le score dans ce match contre Dallas, en reprenant victorieusement un centre en retrait de son ancien équipier au Barça, Jordi Alba (6e). Ce dernier a fêté ce soir, sa première titularisation avec une double passe décisive.

Alors que l’Inter Miami s’est vu mener au score 4-2 dans les derniers instants, Messi a permis à son équipe de croire en ses chances de passer au tour suivant de la compétition. Suite à un but contre son camp du joueur de Dallas, Marco Farfan (80e), pour permettre à l’Inter Miami de revenir à 4-3, le champion du monde en titre remet les pendules à l’heure grâce à un splendide coup franc qui s’est logé dans la lucarne du but adverse (4-4, 85e).

L'article continue ci-dessous

C’est le septième but en quatre matchs joués pour Lionel Messi avec l’Inter Miami. En quart de finale, l’ancien parisien et l’Inter Miami feront face au vainqueur du match entre Houston et Charlotte. Cette rencontre va se jouer dans la nuit de lundi à mardi. Il faut préciser que Messi a uniquement joué en Leagues Cup avec Inter Miami jusque-là, le championnat américain étant au repos.