Et si Alphonso Davies restait au Bayern

Le directeur du football du Bayern a déclaré à la presse qu'il ne perdait pas l'espoir de convaincre Davies de signer un nouveau contrat

Il semble que les premières discussions se soient bien déroulées et que l'agent du Canadien doive rencontrer à nouveau le club bavarois dans les semaines à venir. Après que le Bayern Munich a joué contre l'Olympiakos en UEFA Youth League, Freund a expliqué à Sky DE, via Diario AS, qu'il espérait toujours conclure un accord avec Davies.

"Ce n'est pas du tout improbable. Il y a des conversations en cours et elles progressent de manière positive et ouverte. Nous verrons dans les semaines à venir comment elles évoluent".

Des discussions positives

Davies est une cible de longue date du Real Madrid, les Blancos ayant identifié l'an dernier son contrat expirant comme une opportunité potentielle pour l'avenir. Ils veulent le signer cet été à un prix réduit, ou en 2025 gratuitement. L'agent de Davies exigerait 20 millions d'euros par an pour rester en Allemagne, alors que la dernière offre du Bayern se situerait entre 11 et 13 millions d'euros par saison.

Il est peu probable que les Blancos offrent autant à Davies, mais ces derniers mois, ils se sont montrés de plus en plus confiants, non seulement qu'il signera avec eux, mais aussi qu'il viendra cet été.