Estonie-Allemagne (0-3), la Mannschaft fait le boulot

Bien que réduite à dix rapidement, l’Allemagne n’a pas failli à son devoir, ce dimanche sur le terrain de l’Estonie.

Un déplacement à Tallinn pour affronter l’Estonie est généralement une formalité pour les grandes nations européennes du football. Ce dimanche, l’ a pourtant bien cru devoir essuyer un contraignant faux-pas. En infériorité numérique après un quart d’heure du jeu, elle n’était clairement pas dans la meilleure configuration pour l’emporter. Finalement, ce fait de match était sans conséquence et les hommes de Joachim Low l’ont emporté aisément.

C’est Emre Can qui a laissé ses partenaires dans l’embarras. Le milieu de la a commis un tacle en position de dernier défenseur. Le rouge était inévitable, même si son geste n’avait rien de violent. Avec un homme en moins, l’Allemagne a dû attendre la seconde période pour commencer à dérouler et imposer sa supériorité. Et non sans avoir tremblé sur quelques situations adverses avant la pause.

Gundogan fait le show

Ilkay Gundogan a libéré les siens à la 52e minute sur une frappe déviée à la suite d’un service de Kai Havertz. Une fois devant, l’Allemagne n’a plus eu trop de peines pour malmener son adversaire et corser l’addition. Le même Gundogan a doublé la mise à la 58e, en exploitant cette fois un service de Marco Reus. Après s’être offert un doublé, le joueur de s’est transformé en passeur pour offrir la balle de 3-0 au rentrant Timo Werner.

Cette victoire par trois buts d’écart ne suffit pas aux Allemands pour reprendre la première place de leur groupe, mais elle leur permet de se détacher par rapport au 3e du classement l’ . S’ils ne commettent pas d’impairs face au Bélarus et…l’ du Nord le mois prochain, les quadruples champions d’Europe devraient être présents au prochain Euro.