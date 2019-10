Biélorussie-Pays Bas (1-2), les Oranje aux forceps

La sélection néerlandaise a souffert ce dimanche pour dominer la Biélorussie à Minsk. Mais, l’essentiel est acquis.

Bousculée en milieu de semaine par l’ à domicile, la Hollande l’a de nouveau été ce dimanche lors d’un déplacement en Bélarus. Sans Memphis Depay, touché à la cuisse, les Oranje ont été moins souverains que d’habitude. Malgré cette sortie moyenne, la mission comptable a été remplie. Les hommes de Koeman l’ont emporté 2-1 et se sont rapprochés un peu plus d’une qualification à l’Euro.

La première période des Bataves n’a pas été si mauvaise, puisqu’ils ont pris deux buts d’avance. Deux réalisations signées du même joueur, Giroginio Wijnaldum. Le milieu de terrain de a frappé deux fois en l’espace de dix minutes (32e et 41e) en convertissant des services de Promes et de Bergwijn. Un doublé qui aurait dû rendre la tâche facile aux visiteurs, mais c’est finalement le scénario contraire qui s’est produit.

Une seconde période sans relief pour les Oranje

Au retour des vestiaires, les ont clairement levé le pied. Et cette suffisance ne pouvait pas rester sans punition. Dès la 54e minute, Dragun réduisait le score et relançait complètement le suspense dans ce match. Avec seulement un but d’avance, les Oranje n’étaient pas sereins et ont fini le match difficilement, ne sachant pas trop quoi faire, entre attaquer pour se mettre à l’abri ou rester derrière pour préserver l’avantage acquis. Il n’y a plus eu de temps forts dans ce match jusqu’à la 93e et un triplé manqué par Wijnaldum.

Au final, les Néerlandais ont tout de même récolté ce qu’ils étaient venus chercher. Dans un groupe de qualification très relevé, où l’ et l’ du Nord ne cèdent que très peu du terrain, De Jong et consorts ont le mérite de tenir leur rang face aux sélections qui leur sont inférieures sur leur papier. Avec 15 points pris sur 18 possibles, ils sont bien partis pour s’extirper de leur poule et atteindre leur premier tournoi international depuis 2014.